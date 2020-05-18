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Тимати заявил, что вместо самоизоляции в Москве поехал бы на дискотеку в США

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Тимати заявил, что вместо самоизоляции в Москве поехал бы на дискотеку в США

Москва, 17 мая. Известный российский музыкант, основатель лейбла Black Star Тимати пожаловался, что не хотел бы сидеть в самоизоляции, а поехал на фестиваль в Майами.

Тимати проводит все свободное время с семьей — сыном Ратмиром и его мамой Анастасией Решетовой. Он выходит на связь с поклонниками и коллегами по музыкальному цеху с помощью видеоконференций и лайв-трансляций в соцсетях.

Музыкант присоединился к онлайн-формату VK Fest, где исполнил свои самые известные песни. Такое выступление не принесло Тимати удовлетворение. Не те эмоции, не тот звук.

В Instagram он написал, что не имеет права жаловаться, поскольку в жизни у него все хорошо.

«Но под этот сет мне захотелось побывать где-то на Ultra. А я просто на мобиле посмотрел VK Fest», — добавил музыкант.

Международный фестиваль электронной музыки «Ультра» проводят ежегодно в Майами. Однако организаторам пришлось отменить большую дискотеку из-за катастрофической ситуации с коронавирусом в США.

Ранее мать Тимати Симона Юнусова пожаловалась на подписчиков, которые везде лезут со своими советами. Она сказала, что эти люди пытаются наблюдать за жизнью ее семьи через «замочную скважину».

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