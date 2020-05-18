Ковитиди отреагировала на стратегию МИД Украины по «деоккупации» Крыма

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди резко раскритиковала «крымские фантазии» министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Ранее Кулеба заявил, что экспертами МИД Украины разработана так называемая «стратегия деоккупации» Крыма.

По мнению Ольги Ковитиди, манипулирование Киева давно закрытым «крымским вопросом» вредит прежде всего самой Украине и ее гражданам.

«Реалии сегодняшней политической повестки содержат иные приоритеты, нежели манипулирование заезженными политическими лозунгами», — так Федеральному агентству новостей прокомментировала Ковитиди заявление Кулебы.

По мнению Ольги Ковитиди, сегодня на повестке для Украины стоят гораздо более важные вещи.

«В частности, глобальная эпидемия новой коронавирусной инфекции доказывает необходимость геополитического диалога и объединения совместных межгосударственных усилий в борьбе с этим злом, — отметила она. — Это необходимо во имя жизни и здоровья людей, живущих на нашей планете. Социально-экономическая ситуация на Украине, особенно сейчас, на фоне разгула коронавируса, не столь благоприятна, чтобы членам украинского правительства ее игнорировать. Именно поэтому граждан Украины, ожидающих реальной материальной помощи (все равно от кого), ни виртуальные западные игры, ни комедийные телешоу, ни надоевшая агония по поводу ушедшего Крыма — уже не отвлекут от украинских реалий».

По мнению российского сенатора, меньше всего украинских граждан сегодня волнуют фантазии ведомства Кулебы по поводу мифической «деоккупации» Крыма.

«На Украине хотят знать: что дал стране Майдан, и где обещанные американские и европейские деньги», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Ранее ФАН привел цитату из заявления Кулебы по поводу «деоккупации» Крыма.

«Это документ стратегического характера под условным названием «Стратегия деоккупации Крыма», — сказал глава украинского МИД, пообещав лично принять участие в доработке «концепции».

При этом Кулеба признал, что сам не знает, каким должен быть финальный вариант этой «стратегии».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Москва неоднократно подчеркивала, что решение о вхождении Крыма в состав РФ полностью соответствует международным нормам и Уставу ООН. Однако Киев отказывается признать реальность и незаконно продолжает считать Крым «своей временно оккупированной» территорией. К сожалению, влиятельные силы на Западе поддерживают опасные заблуждения Украины в крымском вопросе.