Поклонники восхитились зажигательным танцем Гагариной и «Пухляша» под хит Little Big

Москва, 18 мая. Популярная российская певица Полина Гагарина станцевала с Дмитрием Красиловым, которого в Сети прозвали «Пухляшом», под хит петербургской группы Little Big UNO.

Звезда участвовала в съемках телевизионного шоу о Евровиедении-2020 и конкурсах предыдущих лет.

«Никто не соревновался, но мы все равно болели за Little Big, талантливых, остроумных, оригинальных! Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, а мы пока с Димой Красиловым потанцуем», — написала поп-исполнительница в своем профиле в Instagram, добавив видео зажигательного танца.

Пара станцевала под хит группы-участника Евровидения за кулисами. Гагарина в платье-рубашке и золотых казаках сперва немного путалась в движении, но затем блестяще показала свои танцевальные навыки.

Поклонники 33-летней певицы пришли в восторг от танца.

«Полина, сколько репетировали? Вы даже поворачиваетесь синхронно!» — написала jane_shtukaturova.

«Полиночка, танцуешь бомбически», — добавила anastasiy_2_.

Напомним, в этом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса, но шоу было проведено в новом формате. В следующем году песенный конкурс пройдет в Роттердаме.