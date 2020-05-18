Песков сообщил, что сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены

Москва, 18 мая. Сроки прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционный разговор с гражданами.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате 20 июня 2019 года. Прошедшая прямая линия стала уже 17-й по счету с 2001 года. Она вышла в прямом эфире на телеканалах Первый, «Россия-1», «Россия-24», НТВ и ОТР, а также передавалась радиостанциями «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». За 4 часа 10 минут президент ответил более чем на 80 вопросов.

Первые пять «линий» длились менее трех часов каждая, однако с 2007 года беседа с россиянами всегда выходила за отведенные временные рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года, она длилась 4 часа 47 минут.

Как правило, по итогам прямой линии Путин формирует список поручений и назначает ответственных и сроки исполнения каждой задачи, которые требуется решить в стране.