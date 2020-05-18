«Яндекс» научит Алису проверять источники информации

Москва, 18 мая. Специалисты компании «Яндекс» научат голосовой помощник проверять источники информации, сообщили в пресс-службе компании.

Разработчики приняли это решение после ошибки Алисы. Голосовой помощник дал мобильный телефон экс-мэра Твери Валерия Павлова в качестве телефона администрации города Конаково.

«На нескольких сайтах в интернете телефон бывшего главы Твери указан как контактный телефон администрации города Конаково. «Яндекс» не влияет на содержание этих сайтов, но показывает их в выдаче», — пояснили в компании.

Голосовой помощник самостоятельно выбирает один из источников для ответа на вопрос пользователю. В данном случае Алиса ошиблась, отметили в пресс-службе.

«Яндекс» уже исправил ошибку с номером Валерия Павлова. Сотрудники российского IT-гиганта хотят научить голосовой помощник брать информацию только из проверенных источников. Каким образом устроена схема верификации информации, в компании не пояснили.

Напомним, что Павлов пожаловался на звонки жителей Конаково, которые требовали у него помощи в оформлении цифрового пропуска. Чиновник неоднократно пояснял, что не связан с администрацией города, но в конце концов ему пришлось помогать жителям Конаково.