Песков сообщил, что продолжает лечение от коронавируса

Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продолжает лечение в связи с выявленной у него коронавирусной инфекцией.

«Пока лечусь», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о самочувствии и планах выписаться из больницы.

Также пресс-секретарь главы государства поблагодарил за беспокойство о его здоровье.

О том, что Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом, стало известно 12 мая. У представителя Кремля диагностировали двустороннюю пневмонию, передает НСН. Как отметил пресс-секретарь главы государства, с президентом РФ Владимиром Путиным он не контактировал больше месяца, поскольку вся работа велась удаленно.

Ранее коронавирус выявили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Песков рассказал, что обсуждал тактику лечения с главой правительства.

Напомним, первые пациенты с коронавирусом были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По данным на 18 мая, в России зарегистрировано 290 678 случаев коронавируса, 146 062 из них выявили в Москве. 70 209 пациентов за весь период наблюдений полностью выздоровели.

За последние сутки зарегистрировали 8926 человек с коронавирусом, пишет «АиФ». По сравнению с предыдущим днем, число выявленных случаев снизилось почти на тысячу. Так, утром 17 мая оперативный штаб по ситуации с распространением инфекции сообщал о 9709 новых случаях, напоминает «Дейта».