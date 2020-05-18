Немецкие СМИ уличили ФРГ в поставках оружия в страны, вовлеченные в кризис в Ливии 

Берлин, 18 мая. Правительство Германии продолжает продавать крупные партии оружия странам, которые были обвинены в участии во внутриливийском кризисе. Как отмечает издание Deutsche Welle, с начала года партнеры ФРГ получили вооружений на сумму, превышающую 300 млн евро.

Газета напоминает, что в январе 2020 года в Берлине состоялась международная конференция, на которой обсуждалась ливийская проблематика. Участники саммита, в том числе и сама Германия, заявили о недопустимости вмешательства в кризис в Ливии и призвали соблюдать оружейное эмбарго на поставки оружия в эту страну. Несмотря на это заявление, ФРГ не отказалась от выгодных контрактов по поставкам оружия в страны, которые, по некоторым данным, могут принимать участие во внутриливийском кризисе. В их число вошли Египет и ОАЭ.

Так, с 20 января по 3 мая Египет получил от Германии оружие на сумму в 308 млн евро. Турция закупила немецкого оружия на 15,1 млн евро, ОАЭ — 7,7 млн евро.

Deutsche Welle ранее опубликовала провокационный материал о ситуации в Ливии, попытавшись оправдать бездействие НАТО по стабилизации обстановки внутри этой страны — газета указала на «российский след», не предоставив доказательств.