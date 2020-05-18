На карантине. Dина Гарипова. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

В новом выпуске первая победительница шоу «Голос» и участница Евровидения Dина Гарипова. Самоизоляция певицы началась почти сразу после ее дня рождения, но это время не проходит впустую. Артистка очень много читает и готовит новый материал. Оба интереса сошлись благодаря песне «Ай, былбылым», которая прозвучала в экранизации романа «Зулейха открывает глаза».

Как и многие значительное время Dина проводит онлайн. И благодаря соцсетям и подписчикам ей удалось запустить проект «Поем рябину с Диной». Все участники спели песню «Тонкая рябина». Результат работы огромного хора вы можете увидеть в новом выпуске шоу «На карантине».