Асафов: Управляемая извне Украина скатывается в Средневековье

Политический аналитик Александр Асафов заявил что звучащие на Украине заявления о переименовании страны говорят о скатывании в Средневековье.

Ранее украинский адвокат Андрей Федур на своей странице в социальной сети Facebook раскритиковал президента Владимира Зеленского и призвал переименовать страну в Русь.

По словам Федура, в начале политической карьеры глава государства обещал украинцам перемен, которых не случилось. Помимо этого, Зеленский должен был перенести офис президента из нынешнего здания администрации.

«Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется «Украинский дом». Но этот «адский круг» продолжится, если его не разорвать. Поэтому правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — написал Федур.

Комментируя предложение адвоката, независимый политический аналитик Александр Асафов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «подобные фантасмагорические мнения могут рождаться только в управляемой извне стране при отсутствии реального политического процесса».

«Это не новая история в различных абсурдных трактовках, она существует достаточно давно. Так, например, в стране существовала весьма сильная группа лиц, которая действительно считала, что если украинский флаг перевернуть, тогда по исторической логике вверху будет небо, а внизу — поля пшеницы, а значит, жизнь наладится автоматически. И подобных версий очень много: от переименования страны в Украину-Русь, — или, как мы видим теперь, просто в Русь — изменения флага, изменения административно-территориальных названий и т. д. Им все кажется, если поменять какие-то символичные вещи, то жизнь непременно наладится, но поскольку в стране разрушены экономика, здравоохранение, вся социальная сфера, да и политическое управление находится в руках внешних игроков, то такими магическими действиями невозможно поменять ситуацию», — говорит эксперт.

Тем не менее это не означает, что скатывающееся в Средневековье украинское общество и дальше не будет генерировать подобных магических предложений. Многие украинцы, по словам Асафова, действительно думают, что изменение внешних символов приведет к реальным, поскольку других надежд просто нет.

«Вот только и обстоятельств, которые бы этому способствовали, тоже нет, поскольку власть не суверенна, страна не суверенна. В том экономическом коллапсе, в котором находится Украина, — то есть на стадии распродажи последних остатков собственности — никаких перспектив не просматривается. Поэтому можно перелистывать учебники истории, где написано, что из Галичины вышли древние галлы, которые в дальнейшем стали евреями Галилеи. Можно на это смотреть с улыбкой, но это все отчетливо демонстрирует — страна деградирует. Призывы переименовать Украину в Русь говорят только об одном — о скатывании страны в Средневековье», — заключил эксперт.

Напомним, за год президентства Владимира Зеленского его рейтинг упал почти вдвое. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы выборы проходили в конце апреля, за Зеленского бы проголосовали 42,6% тех, кто собирался прийти на избирательные участки и определился с выбором. Год назад его поддержали 73,22% избирателей.

В июне прошлого года Зеленский утверждал, что намерен перенести администрацию президента Украины. Украинский дом стал одним из основных вариантов.