Лолита объяснила, почему не торопится замуж в шестой раз

Москва, 18 мая. Известная российская певица Лолита Милявская объяснила, почему пока не собирается замуж за своего нового возлюбленного. Как писали средства массовой информации, после развода с пятым мужем — спортсменом Дмитрием Ивановым — Лолита тосковала недолго. У нее появился возлюбленный, имя которого она держит в секрете.

«Я очень уважаю его работу. Он очень занятой человек. От его деятельности многое зависит. Свобода — очень хорошее слово. Семья — это обязательства. Вставать у плиты не хочу, поэтому пока не собираюсь выходить замуж», — подчеркнула исполнительница.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она уточнила, что может часами разговаривать с возлюбленным по телефону.

«Когда есть возможность, то, конечно, проводим время вместе. Ничего в этом такого нет», — объяснила она.

Ранее Милявская призналась, что абсолютно счастлива в новых отношениях. По словам артистки, она только сейчас смогла ощутить счастье и заботу. Певица уточнила, что сейчас может быть «просто женщиной», редко подходить к плите. По ее словам, ей слегка неловко из-за того, что уже подзабыла, как готовить.

Новый избранник является солидным и успешным мужчиной, который на несколько лет ее младше. Певица также добавила, что ее мужчина «завис на карантине в другой стране», поэтому они давно не виделись.

В июле 2019 года Милявская заявила, что приняла решение расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. По словам артистки, они с мужем стали безразличны друг другу, что привело к возникновению конфликтов. При этом Милявская напомнила, что прожила в браке с Дмитрием девять лет, однако наступила пора расстаться. Лолита призналась, что переживала из-за расставания целую неделю, но потом «плюнула».