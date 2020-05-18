Агила Салех обсудил с послом Великобритании выход Ливии из кризиса

Тобрук, 18 мая. Председатель Палаты представителей Агила Салех по телефону обсудил с послом Великобритании в Ливии Николасом Хоптоном ситуацию в североафриканской стране. Об этом сообщает Afrigatenews.

Салех и Хоптон обменялись мнениям по стабилизации обстановки в Ливии, урегулированию кризиса. Также стороны обсудили последние события в регионе и развитие отношений между Ливией и Великобританией.

Ранее Франция, Египет, ОАЭ, Кипр и Греция выступили с совместным заявлением по событиям на Севере Африки — страны указали на разрушительную роль Турции во внутриливийском конфликте, выражающуюся в пособничестве террористическому режиму главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. «Пятерка» осудила вмешательство Анкары и призвала прекратить переброску сирийских наемников и поставки оружия, осуществляемые в обход эмбарго ООН.

Палата представителей направила в Тунис официальный запрос с требованием объяснить, на каких основаниях Турция создала новую военную базу на территории страны близ границы с Ливией. В Тобруке опасаются, что этот объект будет использоваться для поддержки террористических группировок и вооруженных провокаций против мирных жителей и Ливийской национальной армии.