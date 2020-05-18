Власти Украины решили открыть пляжный сезон, несмотря на эпидемию COVID-19

Киев, 18 мая. На Украине решили не отменять пляжный сезон, несмотря на пандемию коронавируса и введенный карантин. Об этом объявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«В этом сезоне мы сможем купаться», — сообщил он журналистам.

Ляшко уточнил, что специалисты Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН по итогам проведенных консультаций пришли к выводу, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудитель коронавирусной инфекции, поэтому было решено открыть пляжный сезон.

Речной сезон, как уточнил он, тоже будет открыт, хотя в пресной воде возбудитель может выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться сложно. Это возможно только при близком контакте.

Ляшко также уточнил, что отдыхать на пляже во время в условиях карантина и пандемии коронавируса можно при соблюдении ряда условий.

Во-первых, людям старше 60 лет, и тем, у кого есть хронические заболевания, от посещения пляжа все-таки лучше воздержаться. Всем остальным нужно будет соблюдать социальную дистанцию в два метра, а также соблюдать правила личной гигиены. Персонал пляжа должен будет носить маски.

На сегодняшний день на Украине по официальным данным зарегистрировано 18 616 случаев заражения коронавирусом, 535 человек скончались, 5276 пациентов выздоровели. Карантин в стране был продлен до 22 мая. После этого ограничения планируется постепенно ослаблять.