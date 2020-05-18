Врач дал советы, как сохранить здоровье в самоизоляции

Москва, 18 мая. Врач-терапевт Дмитрий Карпенко дал рекомендации россиянам, как сохранить здоровье в самоизоляции.

Люди, которые сидят дома, начинают прислушиваться к своему организму. И сейчас, когда многие медики помогают в борьбе с коронавирусом, россияне не спешат в поликлинику.

Чтобы укрепить свое здоровье, нужно соблюдать некоторые правила, пояснил эксперт. Следует отказаться от жирной пищи, которая обычно провоцирует нарушения стула и боль в желудке.

Употребление алкоголя нередко вызывает приступ острого панкреатита. А патология почек приводит к мочекаменной болезни, которая до карантина не проявляла себя, пишет издание KP.Ru.

Частое питье воды может вызвать миграцию камней в почках. Риски развития этих заболеваний можно снизить, если поддерживать мышечный и костный каркас.

По словам Карпенко, малоподжвижный образ жизни сопровождается застоем венозной крови. Это может вызвать тромбофлебит и другие болезни вен.

Эксперты советуют есть побольше фруктов и овощей, делать зарядку по утрам. Можно выбрать комплекс упражнений на растяжку мышц, укрепление позвоночника. Именно ежедневная активность помогает организму не стареть преждевременно.