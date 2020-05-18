Зеленский верит, что наступит день возвращения Крыма в состав Украины

Киев, 18 мая. Президент Украины Владимир Зеленский верит, что день, когда Крым вернется в состав Украины, обязательно наступит. Об этом он заявил в своем аккаунте в Facebook.

Глава государства опубликовал в соцсети пост по случаю Дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, который отмечается на Украине 18 мая.

По словам Зеленского, утро этого дня 1944 года называют трагическим рассветом в жизни крымских татар, когда «в дом каждой крымско-татарской семьи постучали неприятности», а каждый украинец в этот день «разделяет боль трагедии».

«Только спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю», — написал он.

Украинский лидер убежден, что день, когда крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам, настанет.

«Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: за вашу и нашу свободу!» — отметил глава государства.

В ночь с 17 на 18 мая на здании офиса президента Украины отображалась световая проекция, символизирующая солидарность украинского и крымско-татарского народов.

Украинские власти до сих пор продолжают считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и рассматривают варианты его возвращения, хотя в 2014 году субъект официально стал российским регионом по итогам референдума: за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные результаты голосования, Киев отказывается признавать полуостров частью России.

В РФ неоднократно призывали руководство Украины отказаться от любых планов на полуостров, подчеркивая, что больше никакого отношения к нему страна не имеет.