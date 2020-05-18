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Сенатор от Крыма посмеялся над разработанной Киевом стратегией «деоккупации» полуострова

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Сенатор от Крыма посмеялся над разработанной Киевом стратегией «деоккупации» полуострова

На Украине разработана стратегия «деоккупации» Крыма, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Российский сенатор Сергей Цеков уверен, что эта стратегия никогда не претворится в жизнь.

«Мы же понимаем, что это несерьезно, что документ предназначен для внутреннего потребления и, возможно, для стран, которые активно поддерживали госпереворот на Украине и конфликт на юго-востоке страны.

Вообще говорить о том, что какой-то там документ поможет Киеву вернуть Крым — это смешно. Крым вернулся домой, когда свыше 90% его жителей проголосовали на референдуме за выход из состава Украины и воссоединение с Россией», — сказал Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сенатор от Крыма посмеялся над разработанной Киевом стратегией «деоккупации» полуострова

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам, заказчики этой стратегии по так называемой «деоккупации» Крыма совершенно не владеют информацией и не понимают, что произошло в 2014 году и что происходит сегодня.

«Да, этот временщик Кулеба пытается показать украинцам, мечтающим вернуть Крым, что хоть что-то в этом направлении делается. Но я уверен, что он сам не верит в свои небылицы. И если чисто гипотетически представить, что Крым вернулся на Украину, — хотя, конечно, все понимают, что это никогда не произойдет — что в Киеве думают делать с людьми, проголосовавшими на референдуме за воссоединение с Россией? Это же почти все жители полуострова! Еще в украинские времена они мечтали быть частью России, и Украина сама виновата в том, что эта мечта осуществилась», — добавил Сергей Цеков.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты политического директората возглавляемого им ведомства разработали стратегию «деоккупации» Крыма. Ее планируют доработать совместно с другими органами власти, внешними экспертами и общественностью.

По словам Кулебы, пока непонятно, будет ли эта стратегия документом МИД или превратится во «что-то более масштабное, утвержденное решением Совета национальной безопасности и обороны Украины». Но сама «деоккупация» Крыма будет «небыстрым процессом», отметил Кулеба.

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