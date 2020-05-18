У министра промышленности и транспорта Ульяновской области выявили коронавирус

Ульяновск, 18 мая. Коронавирус выявили у министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, а также у его заместителя Евгения Лазарева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«У министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, его заместителя Евгения Лазарева и еще у одного сотрудника министерства подтвержден коронавирус. Оба находятся на самоизоляции», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что все здание министерства было продезинфицировано. Кроме того, все сотрудники ведомства, а также контактировавшие с заразившимися, уже сдали анализы на коронавирус, результаты отрицательные. Исполняющим обязанности Вавилина назначен замминистра Алексей Пикусев.

По данным на утро 18 мая, коронавирус выявили уже около 1,5 тысячи человек в Ульяновской области. Свыше 250 пациентов в регионе полностью выздоровели.

Ранее коронавирус был выявлен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Также COVID-19 перенес министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кроме того, на прошлой неделе с коронавирусом был госпитализирован пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что не контактировал с Владимиром Путиным больше месяца.