Олимпийская чемпионка Бестемьянова нашла виновников конфликта Тарасовой и Родниной

Москва, 18 мая. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова обвинила СМИ в раздувании скандала с участием заслуженного тренера Татьяны Тарасовой и бывшей фигуристки Ирины Родниной.

Уже несколько дней россияне наблюдают, как развивается конфликт между тренером и бывшей ее подопечной. Поводом для раздора в отношениях стали слова Тарасовой — она сказала, что Роднина отправила тяжелобольную Елену Черкасскую на соревнования, а спустя пару месяцев та умерла. Роднина не стала терпеть и ответила своей бывшей наставнице. Стороны обменялись через прессу оскорбительными высказываниями в адрес друг друга, указал РИАМО.

Бестемьянова прокомментировала публичную перепалку звезд фигурного катания. По ее мнению, виновниками громкого скандала являются журналисты.

«Мне кажется, СМИ неправильным образом подают информацию. Бред какой-то! В этом виновата пресса. Кто-то из СМИ подловил и одну, и другую. Все быстренько вывели куда нужно. Это выгодно СМИ, а не Родниной и Тарасовой», — сказала Бестемьянова в беседе с Sport24.

Как отметил «Царьград», высказались о конфликте между Тарасовой и Родниной многие: и фигурист Алексей Ягудин, и президент Федерации фигурного катания Александр Горшков, и комментатор Дмитрий Губерниев.