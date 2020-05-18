Подруги Цывиной рассказали, как сын актрисы закатил вечеринку сразу после смерти актрисы

Москва, 18 мая. Сын актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни чуть больше года назад, Евгений Благонравов вскоре после смерти матери закатил громкую вечеринку. Как рассказали подруги Цывиной, мероприятие было посвящено дню рождения Благонравова.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ они уточнили, что после смерти Цывиной Евгений собирал деньги на похороны матери. Ему удалось собрать около двух миллионов рублей. Как объяснили подруги актрисы, часть средства пошла не по назначению. На могиле до сих пор не установлен памятник, хотя прошло больше года.

Как стало известно во время программы, сейчас Евгений живет в доме своей матери. Он не собирается делиться наследством с сестрой Зинаидой в равных долях. Как известно, дочь Цывиной с четырех лет живет в США.

55-летняя актриса Ирина Цывина умерла год назад. Она не страдала от хронических заболеваний, поэтому и не оставила завещания. У актрисы остались двое взрослых детей — сын Евгений и дочь Зинаида. Сейчас они занимаются разделом наследства — трех квартир, дома и участка. Адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник ранее сообщила, что наследство между ними было поделено поровну. Однако, по ее словам, Евгений мог претендовать на большую часть имущества, но в судебном порядке.

Как рассказал сосед Евгения по имени Дмитрий, тот прибрал к рукам имущество матери.

Ирину Цывину, скончавшуюся на 56-м году жизни, похоронили под фамилией ее супруга Александра Благонравова. Звезда сериала «Кадетство» была замужем четыре раза, однако актрису запомнили как вдову Евгения Евстигнеева. Первый брак актрисы был фиктивным: ради получения прописки в Москве. Во второй раз Цывина вышла замуж за Евстигнеева, их пару считали идеальной. Сын Цывиной Евгений Благонравов рассказал, что предчувствовал смерть своей родительницы. По словам мужчины, 18 апреля он никак не мог уйти на работу.