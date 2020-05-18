Названы регионы-лидеры по числу новых случаев COVID за сутки

Москва, 18 мая. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург являются субъектами РФ с наибольшим числом подтвержденных случаев коронавируса за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

В столице зафиксировано 3238 случаев заболевания, в Московской области — 921, в Северной столице — 425.

В первую пятерку также по-прежнему входят Нижегородская область (279 случаев) и Республика Дагестан (89 новых пациентов).

В трех регионах, по данным на 18 мая, не зарегистрировано ни одного нового случая инфекции: в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области.

Отметим, что всего в России за последние сутки диагностировали 8926 случаев заболевания коронавирусом — на 783 меньше, чем в предыдущие.

Накануне руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что рост распространения коронавирусной инфекции в РФ остановился, «все регионы добились того, что ситуация стабилизируется».

Вместе с тем она подчеркнула, что необходимо продолжать соблюдать ограничительные меры, и нужно ориентироваться, что делать это придется и летом.