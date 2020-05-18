Сибирские ученые предложили новый способ массовой диагностики коронавируса

Москва, 18 мая. Учены из новосибирского Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН предложили новый способ массового тестирования на коронавирус, сообщила межведомственная группа при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19.

Исследователи предложили использовать российский газоанализатор HealthMonito — прибор, анализирующий органические соединения дыхания человека. По мнению ученых, это устройство можно задействовать для массовой диагностики коронавиурсной инфекции.

В сообщении поясняется, что выдох человека представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый «отпечаток метаболизма».

Анализ дыхания позволит контролировать биохимические процессы и определять наличие тех или иных веществ в организме, в том числе коронавирус. Такой способ делает процедуру доступной и безопасной.

В связи с необходимостью массовой диагностики коронавируса на этапе инкубационного периода сибирские исследователи предложили выявлять людей в местах скопления длительного пребывания. Например, аэропорты, вокзалы, метро, магазины.

Отмечается, что прибор, созданный учеными, уже эксплуатируется в 12 странах мира, сообщил «ФедералПресс».

Пандемия коронавируса охватила практически все страны миры. В России в последние дни фиксируются меньше 10 тысяч случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 290 678 случаев. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722, указал Infox.ru.