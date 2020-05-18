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Операция «Гидеон»: новые аресты, призраки отставки Гуайдо и послания Совбезу ООН

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Операция «Гидеон»: новые аресты, призраки отставки Гуайдо и послания Совбезу ООН

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» все еще следит за последствиями вооруженного морского вторжения в Венесуэлу, где уже заговорили о возможной отставке лидера оппозиции Хуана Гуайдо, продолжают задерживать все новых и новых участников «Операции «Гидеон», а также решили привлечь к делу Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.

Несмотря на слухи о присутствии российских войск на землях Боливарианской Республики и активной помощи в поимке террористов со стороны Москвы, власти Венесуэлы всячески отрицают присутствие сил Российской Федерации в регионе. Впрочем, министерства иностранных дел обеих стран обмениваются любезностями и «готовы сотрудничать в передаче разведданных».

Операция «Гидеон»: новые аресты, призраки отставки Гуайдо и послания Совбезу ООН

Так или иначе, Боливарианская национальная гвардия продолжает вполне успешно задерживать нерасторопных участников «Операции «Гидеон» как раз в тех частях региона, где, по слухам, россияне ведут наблюдения с помощью дронов (Караяка, Колония Товар, Петаквирито и т.д.).

Поток весьма удобных для правительства Мадуро показаний не иссякает. Так, Антонио Секея, один из схваченных заговорщиков, сообщил, что в середине марта руководитель частной охранной компании Silvercorp Джордан Гудро встречался с Хуаном Гуайдо, который как раз в этот момент находился в США. Гуайдо расценивал Джордана Гудро как военного советника в вопросе переворота в Венесуэле. Также задержанный сообщил, что все члены операции знали о работе руководителя Silvercorp в службе безопасности Дональда Трампа.

Однако один из повстанцев во время показательного допроса, проведенного в прямом эфире для благополучной и политически послушной венесуэльской общественности, спутал все карты. На вопрос о том, с какой целью он участвовал в покушении на президента Мадуро, заговорщик заявил, что действовал в интересах своей страны и своей семьи.

На данный момент власти Венесуэлы проводят расследования в отношении как минимум 66 предполагаемых участников «Операции «Гидеон». Также 14 военнослужащих Боливарианской национальной гвардии были арестованы за пособничество предполагаемым террористам.

Поддержка от Колумбии. Колумбии девяностых

Операция «Гидеон»: новые аресты, призраки отставки Гуайдо и послания Совбезу ООН

Неожиданную поддержку Николас Мадуро получил от бывшего колумбийского президента Эрнесто Самперо Писано. Бывший лидер сообщил, что считает современную колумбийскую политику в отношении Венесуэлы весьма агрессивной. Мимоходом Писано вспомнил прошлые дни, когда оборот экспорта между Колумбией и Боливарианской Республикой достигал 8 миллиардов долларов США (при нынешнем падении до 300 миллионов).

По мнению Эрнесто Писано, нынешний президент Колумбии Иван Дуке участвовал в подготовке вооруженного переворота вместе с США. Дональда Трампа экс-президент сравнил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, объясняя поступки обоих президентов желанием отвлечь граждан своих государств от пандемии коронавируса и многочисленных смертей (а также от собственных политических ошибок).

Конечно, в нынешних суровых условиях Николасу Мадуро можно было бы радоваться любой поддержке, но учитывая прошлое президента, руководившего Колумбией еще в 1994-1998 годах и в свое время обвиненного в получении взятки от колумбийского наркокартеля Кали, такое подбадривание не вызывает восторга.

В принципе, Мадуро поддержали не только Писано, Турция, Россия и Китай, но и Южноафриканская революционная рабочая партия, неправительственные организации Карибских островов, а также солидарные группы с островов Сент-Винсент и Гренадины. Политически это мало что значит, но все равно приятно.

Новые горизонты

Видимо, решив вывести сериал на новый уровень, власти Венесуэлы вспомнили о том, что существует такая вещь как Совет Безопасности ООН.

В письме Самуэля Монкады, венесуэльского постоянного представителя при ООН, содержится просьба о созыве заседания о признании военной агрессии со стороны Боготы и Вашингтона в период с 3 по 4 мая 2020 года. Также Совбез ООН, по мнению венесуэльских властей, должен выпустить четкое заявление, осуждающее и запрещающее применение силы против Венесуэлы.

Операция «Гидеон»: новые аресты, призраки отставки Гуайдо и послания Совбезу ООН

Далее по тексту идет краткий рассказ про нехорошего Хуана Гуайдо, злодеев из Silvercorp, заключивших тот самый контракт на 212 900 000 долларов, и все их коварные планы. Завершается послание Совбезу сообщением, что в связи с серьезностью разворачивающихся событий, Боливарианская Республика планирует подать иск в соответствующие международные судебные органы.

Сложно представить, что официальный Каракас действительно верит в эффективность подобных мер, но с точки зрения сценаристики, преподаваемой в калифорнийских киношколах, это вполне красивый жест.

Между тем, Николас Мадуро напомнил о том, что все члены «Операции «Гидеон» прошли спецподготовку на территории Колумбии, а также выразил уверенность в том, что на колумбийской границе находятся еще несколько групп повстанцев, пользующихся поддержкой Ивана Дуке.

В свете таких заявлений в умы венесуэльской общественности вполне может закрасться мысль о направлении дополнительных отрядов военнослужащих на границу, которые по пути также разгонят недовольных продолжением локдауна и нехваткой бензина в штатах Тачира и Миранда.

Те же и Хуан Гуайдо

Операция «Гидеон»: новые аресты, призраки отставки Гуайдо и послания Совбезу ООН

Злоключения лидера оппозиции Хуана Гуайдо тем временем продолжаются. После того, как от него открестились все и вся — от Госдепа до собственных сторонников, подавших в отставку после обвинений в подписании контракта с Silvercorp — в Сети появились новые доказательства.

На этот раз речь идет о том, что Джордан Гудро и Хуан Гуайдо пользовались услугами адвокатской конторы Volk во Флориде, чтобы проводить платежи по контракту на использование услуг Silvercorp.

Также оппозиционные партии Венесуэлы Accion Democratica и Primero Yusticia выступили с требованиями отставки Гуайдо и возвращения в оппозиционные лидеры Энрике Каприлеса, основного соперника Николаса Мадуро на досрочных президентских выборах в 2013 году.

Сам Гуайдо на все комментарии о своей персоне и обвинения в сговоре с США и организации вооруженного вторжения заявил, что это происки диктаторского режима Мадуро, который хочет таким образом просто отвлечь внимание от политического и экономического кризиса в стране, а также от нарастающего недовольства в штатах Тачира и Миранда. Ну и призвал к немедленному созданию чрезвычайного правительства. Опять.

Что касается США, то Госдеп и Дональд Трамп хранят молчание. Однако устами информационного агентства Reuters, Вашингтон сделал несколько важных заявлений.

Для начала, США в настоящий момент рассматривают вопрос о признании ряда правоохранительных органов Венесуэлы террористическими организациями. Конкретные госорганы не названы, но в Сети уже начали строить предположения о том, что террористическими признают венесуэльские подразделения внутренней и внешней разведки.

Также Reuters сообщили, что ФБР проводится расследование в отношении ряда мексиканских компаний Libre Abordo, Schlager Business Group и Grupo Jomadi Logistics and Cargo, а также парочки европейских, которые в обход санкций промышляют торговлей мексиканской нефтью.

Помимо прочего, Соединенные Штаты выпустили новые рекомендации по предотвращению нарушения американских санкций. Особо Вашингтон просит следить за перевалкой грузов между судами и любыми другими операциями, если дело касается кораблей, принадлежащих Ирану, Северной Корее или Сирии.

Не секрет, что в настоящий момент двусторонние отношения между Ираном и Венесуэлой под общим гнетом американских санкций только укрепляются. Несколько дней назад в Каракас в очередной раз были направлены пять танкеров с иранским топливом - для страны, официально объявившей о «бензиновом кризисе» на своей территории, это является спасением.

Скорее всего Белый дом продолжит делать все для ухудшения экономического положения Венесуэлы. Остается надеяться, что у Каракаса есть запасной план действий, помимо кукольных баталий с «Гидеоном» и исков в международный суд, и этот план окажется более эффективным.

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