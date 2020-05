Операция «Гидеон»: новые аресты, призраки отставки Гуайдо и послания Совбезу ООН

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» все еще следит за последствиями вооруженного морского вторжения в Венесуэлу, где уже заговорили о возможной отставке лидера оппозиции Хуана Гуайдо, продолжают задерживать все новых и новых участников «Операции «Гидеон», а также решили привлечь к делу Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.

Несмотря на слухи о присутствии российских войск на землях Боливарианской Республики и активной помощи в поимке террористов со стороны Москвы, власти Венесуэлы всячески отрицают присутствие сил Российской Федерации в регионе. Впрочем, министерства иностранных дел обеих стран обмениваются любезностями и «готовы сотрудничать в передаче разведданных».

Так или иначе, Боливарианская национальная гвардия продолжает вполне успешно задерживать нерасторопных участников «Операции «Гидеон» как раз в тех частях региона, где, по слухам, россияне ведут наблюдения с помощью дронов (Караяка, Колония Товар, Петаквирито и т.д.).

Yesterday the Venezuelan military claimed to have captured a Gedeon member in Carayaca. He’s supposedly a former GNB Sergeant. pic.twitter.com/sUTiBfcmSJ — CNW (@ConflictsW) May 13, 2020

Gracias a la unión civico-militar-policial, por instrucciones del CEOFANB y de la REDI Central, el GD Nicodemo, Cmdte de la #ZODIAragua, en perfecta unión con los organismos de Seg. del edo Aragua, dan captura a 2 mercenarios en la Colonia Tovar, uno de ellos S2 de la GNB. #12May pic.twitter.com/EVO2WaHIra — ZODI ARAGUA N° 44 (@Zodi_Aragua2) May 12, 2020

8 members of operacion Gedeon captured overnight near Petaquirito, Vargas.#Venezuela pic.twitter.com/WLbQZHzCyj — CNW (@ConflictsW) May 11, 2020

En el marco de la #OperaconNegroPrimero la 8va Brigada de Comandos de Mar operando en la ZODI La Guaira de la REDI Capital a orden del CEOFANB, en labores de patrullaje, captura en horas de la madrugada a un mercenario terrorista en la zona montañosa del Estado. @NicolasMaduro pic.twitter.com/OPM7zaEHAw — GNB-DVC-52 ANZOÁTEGUI (@DVC_52) May 16, 2020

Поток весьма удобных для правительства Мадуро показаний не иссякает. Так, Антонио Секея, один из схваченных заговорщиков, сообщил, что в середине марта руководитель частной охранной компании Silvercorp Джордан Гудро встречался с Хуаном Гуайдо, который как раз в этот момент находился в США. Гуайдо расценивал Джордана Гудро как военного советника в вопросе переворота в Венесуэле. Также задержанный сообщил, что все члены операции знали о работе руководителя Silvercorp в службе безопасности Дональда Трампа.

Однако один из повстанцев во время показательного допроса, проведенного в прямом эфире для благополучной и политически послушной венесуэльской общественности, спутал все карты. На вопрос о том, с какой целью он участвовал в покушении на президента Мадуро, заговорщик заявил, что действовал в интересах своей страны и своей семьи.

Venezuelan military have captured 2 more Gedeon members near Colonia Tovar in Aragua. #Venezuela pic.twitter.com/aOoxT5n3iF — CNW (@ConflictsW) May 12, 2020

На данный момент власти Венесуэлы проводят расследования в отношении как минимум 66 предполагаемых участников «Операции «Гидеон». Также 14 военнослужащих Боливарианской национальной гвардии были арестованы за пособничество предполагаемым террористам.

Поддержка от Колумбии. Колумбии девяностых

Неожиданную поддержку Николас Мадуро получил от бывшего колумбийского президента Эрнесто Самперо Писано. Бывший лидер сообщил, что считает современную колумбийскую политику в отношении Венесуэлы весьма агрессивной. Мимоходом Писано вспомнил прошлые дни, когда оборот экспорта между Колумбией и Боливарианской Республикой достигал 8 миллиардов долларов США (при нынешнем падении до 300 миллионов).

По мнению Эрнесто Писано, нынешний президент Колумбии Иван Дуке участвовал в подготовке вооруженного переворота вместе с США. Дональда Трампа экс-президент сравнил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, объясняя поступки обоих президентов желанием отвлечь граждан своих государств от пандемии коронавируса и многочисленных смертей (а также от собственных политических ошибок).

Конечно, в нынешних суровых условиях Николасу Мадуро можно было бы радоваться любой поддержке, но учитывая прошлое президента, руководившего Колумбией еще в 1994-1998 годах и в свое время обвиненного в получении взятки от колумбийского наркокартеля Кали, такое подбадривание не вызывает восторга.

В принципе, Мадуро поддержали не только Писано, Турция, Россия и Китай, но и Южноафриканская революционная рабочая партия, неправительственные организации Карибских островов, а также солидарные группы с островов Сент-Винсент и Гренадины. Политически это мало что значит, но все равно приятно.

Новые горизонты

Видимо, решив вывести сериал на новый уровень, власти Венесуэлы вспомнили о том, что существует такая вещь как Совет Безопасности ООН.

В письме Самуэля Монкады, венесуэльского постоянного представителя при ООН, содержится просьба о созыве заседания о признании военной агрессии со стороны Боготы и Вашингтона в период с 3 по 4 мая 2020 года. Также Совбез ООН, по мнению венесуэльских властей, должен выпустить четкое заявление, осуждающее и запрещающее применение силы против Венесуэлы.

Далее по тексту идет краткий рассказ про нехорошего Хуана Гуайдо, злодеев из Silvercorp, заключивших тот самый контракт на 212 900 000 долларов, и все их коварные планы. Завершается послание Совбезу сообщением, что в связи с серьезностью разворачивающихся событий, Боливарианская Республика планирует подать иск в соответствующие международные судебные органы.

Сложно представить, что официальный Каракас действительно верит в эффективность подобных мер, но с точки зрения сценаристики, преподаваемой в калифорнийских киношколах, это вполне красивый жест.

Между тем, Николас Мадуро напомнил о том, что все члены «Операции «Гидеон» прошли спецподготовку на территории Колумбии, а также выразил уверенность в том, что на колумбийской границе находятся еще несколько групп повстанцев, пользующихся поддержкой Ивана Дуке.

В свете таких заявлений в умы венесуэльской общественности вполне может закрасться мысль о направлении дополнительных отрядов военнослужащих на границу, которые по пути также разгонят недовольных продолжением локдауна и нехваткой бензина в штатах Тачира и Миранда.

Cuando el pueblo se une no hay FAES que valga.



En San Juan de Colón en #Tachira le dicen ladrones en su cara y no se dejan malandrear por estos delincuentes. pic.twitter.com/WMT1YlxpGK — Nixon Moreno (@NMorenolibertad) May 15, 2020

No hay paso de Caracas a Guarenas, ni de Guarenas a Caracas, trancan la vía porque luego de ser humillados haciendo cola por tres dias, quieren ponerle menos de la mitad de lo que esperaban.



Cuarentena con hambre y sin Gasolina NO DURA pic.twitter.com/TJhyUL4kNE — Nixon Moreno (@NMorenolibertad) May 14, 2020

Те же и Хуан Гуайдо

Злоключения лидера оппозиции Хуана Гуайдо тем временем продолжаются. После того, как от него открестились все и вся — от Госдепа до собственных сторонников, подавших в отставку после обвинений в подписании контракта с Silvercorp — в Сети появились новые доказательства.

На этот раз речь идет о том, что Джордан Гудро и Хуан Гуайдо пользовались услугами адвокатской конторы Volk во Флориде, чтобы проводить платежи по контракту на использование услуг Silvercorp.

#Cobrador El 28ABR el despacho legal Volk Law envió una notificación de cobranza de la cantidad de 1,5 millones de dólares pactada entre Guaidó y Goudreau en el contrato de #SilverCorpUSA firmado el 16OCT2019. Le recuerda que el plazo era de 5 días. Aquí está la carta. pic.twitter.com/Gc8tTCvSId — La Tabla (@latablablog) May 15, 2020

Также оппозиционные партии Венесуэлы Accion Democratica и Primero Yusticia выступили с требованиями отставки Гуайдо и возвращения в оппозиционные лидеры Энрике Каприлеса, основного соперника Николаса Мадуро на досрочных президентских выборах в 2013 году.

Сам Гуайдо на все комментарии о своей персоне и обвинения в сговоре с США и организации вооруженного вторжения заявил, что это происки диктаторского режима Мадуро, который хочет таким образом просто отвлечь внимание от политического и экономического кризиса в стране, а также от нарастающего недовольства в штатах Тачира и Миранда. Ну и призвал к немедленному созданию чрезвычайного правительства. Опять.

La dictadura no podrá resolver los problemas que generó. Ni poniendo a distribuir el gas a grupos de exterminio que la ONU recomendó eliminar, ni enviándolos a las comunidades a sembrar miedo.



Por eso Táchira protestó. Cuando la vida ya está en riesgo no sirven las amenazas. pic.twitter.com/hqwnMw9sv2 — Juan Guaidó (@jguaido) May 15, 2020

Что касается США, то Госдеп и Дональд Трамп хранят молчание. Однако устами информационного агентства Reuters, Вашингтон сделал несколько важных заявлений.

Для начала, США в настоящий момент рассматривают вопрос о признании ряда правоохранительных органов Венесуэлы террористическими организациями. Конкретные госорганы не названы, но в Сети уже начали строить предположения о том, что террористическими признают венесуэльские подразделения внутренней и внешней разведки.

U.S. is considering designating several entities of #Venezuela's security forces at terrorist organizations --Senior @realDonaldTrump administration official — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) May 14, 2020

Также Reuters сообщили, что ФБР проводится расследование в отношении ряда мексиканских компаний Libre Abordo, Schlager Business Group и Grupo Jomadi Logistics and Cargo, а также парочки европейских, которые в обход санкций промышляют торговлей мексиканской нефтью.

Помимо прочего, Соединенные Штаты выпустили новые рекомендации по предотвращению нарушения американских санкций. Особо Вашингтон просит следить за перевалкой грузов между судами и любыми другими операциями, если дело касается кораблей, принадлежащих Ирану, Северной Корее или Сирии.

Не секрет, что в настоящий момент двусторонние отношения между Ираном и Венесуэлой под общим гнетом американских санкций только укрепляются. Несколько дней назад в Каракас в очередной раз были направлены пять танкеров с иранским топливом - для страны, официально объявившей о «бензиновом кризисе» на своей территории, это является спасением.

Скорее всего Белый дом продолжит делать все для ухудшения экономического положения Венесуэлы. Остается надеяться, что у Каракаса есть запасной план действий, помимо кукольных баталий с «Гидеоном» и исков в международный суд, и этот план окажется более эффективным.