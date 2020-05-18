Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам

Москва, 18 мая. Российские банки обеспокоены, что не смогут верно отслеживать поступления на счета клиентов алиментов, которые нельзя взыскивать в пользу долгов. Соответствующие письма Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес Минюста и Центробанка.

С 1 июня вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве». Согласно изменениям, при перечислении пенсий, пособий, компенсаций и других выплат, с которых законодательно нельзя взыскивать задолженности, необходимо будет ставить соответствующую маркировку. Однако поправки не регламентируют выплаты одного физического лица в пользу другого гражданина. В письмах АБР, поступивших в распоряжение РБК, указано, что в эту категорию часто попадают алименты, с которых взыскивать долги тоже запрещено.

Выплаты на ребенка одного родителя другому могут осуществляться как по решению суда, так и добровольно. АБР просит Минюст разъяснить, должны ли клиенты сами маркировать подобные платежи, а также уточнить, будут ли банки нести ответственность в случае списания алиментов в счет долгов, передает «Царьград». Кроме того, ассоциация попросила Минюст в течение трех месяцев с момента вступления поправок в силу не применять к банкам санкции за возможные нарушения маркировки.

Ранее сообщалось, что в 2019 году сумма взысканных алиментов выросла на два миллиарда рублей. В Федеральной налоговой службе отметили, что средняя сумма долга по алиментам увеличилась до 189 тысяч рублей, напоминает НСН.