Коронавирус: свежая статистика в РФ и мире на 18 мая, новый опасный синдром выявлен в США

Пандемия, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, продолжает развиваться. Всего в мире зафиксировано почти 4,8 млн случаев заражения, погибших — почти 320 тысяч. В России ежедневный прирост выявленных случаев COVID-19 в последние дни несколько снижается. Можно предположить, что по заболеваемости наша страна вышла на так называемое плато, когда постепенно снимают ограничительные меры.

Коронавирус: мировая статистика на 18 мая

Всего в мире выявлено 4 789 376 случаев заражения коронавирусом, вызвавшим пандемию COVID-19, скончались 316 049 человек с подтвержденным диагнозом.

Лидируют по заболеваемости и смертности США — 1 524 215 выявленных заболевших, 90 897 человек скончались.

Коронавирус: статистика по России на 18 мая

Выявлено заболевших — 290 678. Из них за последние сутки — 8 926. Выздоровело 70 209 человек, 2 722 заболевших скончались. Из них за последние сутки в Москве умерли 77 человек. Проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус, это один из лучших показателей в мире.

Минобороны РФ помогает бороться с пандемией

Министерство обороны РФ перебросило в Красноярский край военных врачей для борьбы с коронавирусом. Туда также отправлены оборудование и средства защиты.

Для переброски были использованы самолеты Ил-76 ВКС РФ. В Красноярск для борьбы с коронавирусом направлены военнослужащие и техника 100-го отдельного полка обеспечения ВС, рассказали в Минобороны. Кроме того, в Красноярск доставлены военная и специальная техника, а также средства защиты — респираторы, защитные костюмы и маски.

200 военнослужащих, в том числе 77 военных врачей и младших медицинских специалистов, помогут гражданским медикам в борьбе с COVID-19 в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Обама раскритиковал методы Трампа по борьбе с коронавирусом

44-й президент США Барак Обама раскритиковал политику нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа в борьбе с COVID-19. Свои претензии Обама сформулировал в видеообращении к студентам-выпускникам колледжей и университетов.

По мнению Обамы, администрация Трампа даже не пытается делать вид, что контролирует ситуацию. Это, к сожалению, подтверждают данные статистики — США лидируют и по количеству заболевших, и по количеству смертей. О том, почему американское здравоохранение (к «реформированию» которого, кстати, приложил руку и сам Обама) оказалось абсолютно не готово к коронавирусным вызовам, ранее Федеральному агентству новостей рассказал доктор Александр Мясников.

Странный синдром, связанный с COVID-19, фиксируют в США

Синдром, вероятно связанный с ответом детского организма на коронавирус, все чаше фиксируют американские медики. По мнению врачей, по мере разрастания пандемии в США через четыре—шесть недель возможен значительный всплеск числа случаев возникновения такого синдрома. Это так называемый мультисистемый воспалительный синдром, схожий с синдромом Кавасаки. При этом синдроме поражаются сосуды, он также вызывает полиорганную недостаточность. Синдром фиксируется у маленьких детей и, по мнению медиков, является вариантом аутоиммунной реакции организма ребенка на коронавирус.

В США уже зарегистрировано 220 подобных случаев, их число продолжает расти. Несколько детей скончались. Медики предупреждают, что всплеск подобных реакций возможен и в других странах, как запоздалая реакция на заражение COVID-19.

Синдром Кавасаки назван по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Синдром, который в основном поражает детей до пяти лет, характеризуется воспалением кровеносных сосудов, сыпью и отеком миндалин.