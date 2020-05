Эксперт объяснил, почему создаваемый Россией «морской монстр» так напугал американцев

Военный аналитик Вадим Козюлин уверен, что перспективный российский экраноплан может проводить морские операции, которые станут неожиданностью для вероятного противника РФ.

Ранее эксперты американского издания We Are the Mighty назвали «морским монстром» создаваемый в России многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка», который станет развитием экспериментального ударного экраноплана-ракетоносца проекта 903 «Лунь».

По данным издания, разработчик «Чайки» предлагает Минобороны новое поколение экранопланов, которые будут весить порядка 50 тонн и способны взять на борт девять тонн груза или сотню бойцов в полной экипировке. Создаваемые для А-050 авиадвигатели позволят разгонять гибрид корабля и самолета до 450 километров в час, причем экраноплан будет способен двигаться не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи. Дальность хода «Чайки» до 5000 километров.

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин напомнил, что у России уже есть практический опыт создания военной техники подобного типа, а значит в 2020-2021 годах проект действительно можно будет увидеть «в металле».

«Каспийский монстр» это старое название, которое родилось в 70-е годы, когда американцы впервые обнаружили «Лунь». Тогда это было какое-то странное транспортное средство, которое выглядело как гибрид самолета и корабля и поскольку для них это был очень большой сюрприз, его назвали «Каспийским монстром». В СССР было несколько проектов экранопланов, разных размеров и назначения, система была отработана и проходила испытания. Жаль только с развалом Советского Союза технология умерла, хотя радует, что она возрождается», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Козюлин добавил, что перспективную технологию уже оценили китайские военные, для которых быстрая переброска войск по воде на большие расстояния может быть очень актуальна в условиях конфронтации с США.

«Появления экранопланов очень ждут, особенно островные, океанские и морские государства. Поэтому на такую технику будет особенный спрос в Азиатско-тихоокеанском регионе. Китай, Япония, я знаю, что Шри-Ланка была заинтересована и рассматривала вариант покупки такой техники. Экраноплан — это очень хорошее транспортное средство, которое точно также отлично подойдет для решения военных задач. Надо учитывать, это по сути такой же военный корабль, который может выполнять как десантные, так и ударные операции. За короткое время техника может преодолеть большое расстояние и доставить до точки назначения достаточно большое количество бойцов, что станет неожиданностью для вероятного противника. Ну и конечно на них можно будет размещать различные виды ракетного вооружения, собственно поэтому его и назвали «морским монстром», — заключил собеседник ФАН.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ранее заявлял, что в России началась разработка экраноплана с ракетным вооружением на борту, чуть позже появилась информация о том, что А-050 «Чайка» будет создан в 2019—2020 годах.

Напомним, экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, использующее принцип аэродинамического экрана. Другими словами, техника может лететь на относительно небольшой высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. Советский ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» мог наносить ракетные удары по кораблям противника в условиях слабого противодействия со стороны средств воздушного нападения. Главной его целью являлись авианосцы США.