В России диагностировали 8926 новых случаев коронавируса

Москва, 18 мая. За последние сутки в России диагностировали 8926 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу за ситуацией с COVID-19 на территории РФ.

Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии составило 290 678, 70 209 пациентов выздоровели, 2 722 человек скончались. На сегодняшний день специалисты провели более 7,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Сегодня стало известно о начале производства в РФ массового производства сверхточных тестов на COVID-19. Право на это получила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано».

По словам главы компании Андрея Тороповского, на начальном этапе будет производиться до 50 тысяч тестов в сутки, а в дальнейшем планируется производить до двух миллионов тестов в месяц, пишет URA.RU.

Отметим, что новый тест может определить наличие коронавируса в течение двух часов с точностью от 96%. Для анализа необходимы биопробы со слизистой оболочки носо- или ротоглотки или мокроты из легких. Первые партии нового сверхточного теста уже готовы для отправки в регионы.