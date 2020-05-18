Милонов предложил отправить Башарова мыть общественные туалеты за избиение жен

Москва, 18 мая. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что российский актер Марат Башаров, который не раз признавался, что бил своих жен, должен ответить за свои поступки по всей строгости закона.

Как уточнил парламентарий, известный артист «живет по принципу: я избиваю своих жен, а мне за это ничего не будет». Депутат назвал это наглостью.

«Сегодня он избивает одну жену, завтра другую, а послезавтра он, как один известный профессор, просто убьет свою подругу. Он публично призывает следовать его примеру. Тот, кто избивает жену, может теперь сказать, что он последователь Марата Башарова», — сказал он.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Милоонов уточнил, что действия Башарова условно наказуемы. По его словам, актер должен понести за них ответственность.

«Его надо наказать, как минимум общественными работами. Это может быть уборка улиц или общественных туалетов. А, возможно, все-таки и тюремное заключение», — объяснил он.

Ранее бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, как супруг избивал ее, когда она была на третьем месяце беременности. Она сообщила о домашнем насилии со стороны актера четыре года назад. По ее словам, тогда она приехала к супругу в Германию, у него были гастроли. Конфликт разгорелся, когда Башаров злоупотребил алкоголем. До этого момента, отметила Шевыркова, «все было как в сказке».

Шевыркова сообщила, что супруг неоднократно поднимал на нее руку. Случай в Германии запомнился ей особенно.

После этого случая Башаров просил прощения, обещал, что такое не повторится. Шевыркова поверила ему, поскольку в тот момент носила под сердцем его ребенка. По ее словам, всю беременность супруг держал слово. Однако после рождения сына Башаров, по ее словам, сорвался и сломал жене палец на глазах у ребенка.