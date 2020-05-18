США страдают от нашествия гигантских шершней-убийц

Москва, 18 мая. США страдают от нашествия гигантских шершней, с одинаковой легкостью убивающих пчел и людей. По словам экспертов, это азиатские шершни Vespa mandarinia, которые прежде не встречались в Северной Америке.

Насекомых-убийц в стране, которая не является характерной для них зоной обитания, начали замечать с 2019 года. В августе в Ванкувере нашли трех мертвых особей величиной с большой палец взрослого человека. Затем их стали встречать и в других областях.

«Раньше никогда не видел такого большого шершня», — цитирует «Лента.ру» жителя Вашингтона Джеффа Корнелиса.

Эксперты убеждены, что появление гигантских шершней в США является серьезным поводом для беспокойства. Эти насекомые не только отличаются огромными размерами (достигают до пяти сантиметров в длину и имеют размах крыльев до 7,5 сантиметра), но и крайне опасны. Их длинные жала с легкостью пробивают даже толстую ткань и впрыскивают нейротоксин, сходный с ядом в мясе рыбы фугу.

По словам японского биолога Сюнити Макино ощущения после укуса такие, будто под кожу всадили раскаленную докрасна иглу.

«Как правило, место укуса сильно распухает и болит несколько дней», — пояснил он.

Яд этих насекомых-убийц способен вызвать анафилактический шок, но сам по себе не смертелен. Дело в том, что эти шершни редко нападают поодиночке, а после десятка укусов у человека начинают отказывать почки.

«Даже если у вас не будет аллергической реакции, количество инородного белка, циркулирующего в крови после такого количества укусов, может привести к почечной недостаточности. Без гемодиализа вы умрете», — объяснил американский энтомолог Линн Кимси.

Эксперты предупредили, что гигантских шершней привлекают сладости, яркие цвета, а также запах пота и алкоголя.

Спастись от разозленного роя бегством невозможно, поскольку эти насекомые могут развивать скорость до 40 километров в час и за сутки способны преодолевать до 80 километров.

В сельских районах Японии, где эти насекомые являются постоянной и привычной угрозой, при их появлении советуют броситься на землю, закрыть голову руками и не шевелиться. Быстрые движения их только раззадоривают.