Домашняя вечеринка Семенович печально закончилась для певицы

Москва, 18 мая. Популярная российская певица Анна Семенович получила травму после праздника. Она поделилась с поклонниками фотографией в сторис в Instagram.

На днях Семенович решила повторно отпраздновала свой день рождения, устроив домашнюю вечеринку. Звезда позвала в гости подруг, устроив им застолье с ресторанными блюдами. Позже женщины устроили танцы.

Видимо, веселье получилось настолько бурным, что Семенович подвернула ногу. Звезда показала поклонникам свою ногу с вывихом. Щиколотка в районе косточки сильно распухла.

«Кто-то подвернул ногу и теперь хромает», — подписала кадр 40-летняя исполнительница.

Настоящий день рождения певица отметила 1 марта. Звезде исполнилось 40 лет, и она не скрывает свой возраст.

Семенович на днях случайно показала своего вероятного избранника. Мужчину заметили поклонники звезды на одном из видео в соцсети исполнительницы. На кадрах певица, воспользовавшись средствами индивидуальной защиты, идет по супермаркету. Она с вероятным ухажером отправились за покупками, чтобы поехать к родителям Семенович на дачу.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» сообщила, что мужчина, покоривший ее сердце, не связан с шоу-бизнесом.