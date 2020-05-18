События в Сирии 17 мая: операции Коалиции в Заевфратье, междоусобица в Идлибе, нападение ИГ к востоку от Пальмиры

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 18 мая в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов Олег Блохин и WarJournal.

Большой Идлиб

Соблюдение режима прекращения огня

Согласно данным российской стороны, зафиксировано 3 обстрела населенного пункта Джубас, 1 обстрел населенного пункта Каукаба, 1 обстрел населенного пункта Мардих, 1 обстрел населенного пункта Кяфр Баттых, 1 обстрел населенного пункта Маарет Мухос в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Урум эс-Сугра, 1 обстрел населенного пункта Хербет Джезрая, 1 обстрел населенного пункта Кафер Таала в провинции Алеппо, 1 обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций «Хайят Тахрир аш-Шам».

Терроризм

Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» в рамках «борьбы с ворами и преступниками» взяли штурмом здание в н.п. Араб Саид (Аршани ат-Тахтани) к западу от города Идлиб. Оказалось, что в здании находились боевики «Хурас ад-Дин», официального филиала запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 в Сирии, — в том числе и экс-члены ХТШ. В ХТШ утверждают, что это лишь часть операции по устранению преступных групп, которые угрожают опасности региона.

اقتتال عنيف بين تنظيمين إرهابيين في قرية عرب سعيد غرب مدينة #إدلب وسقوط قتلى و مصابين في صفوفهما pic.twitter.com/FuUl8YMVAf — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) May 17, 2020

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В Международной коалиции подтвердили проведение совместной с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) операции против «спящей ячейки» ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) в городке Аль-Бусейра в Заевфратье в ночь с 16 на 17 мая. Несколько членов «спящей ячейки» задержано, два террориста иракской национальности подорвали себя. В соцсетях утверждают, что в ходе рейда было задержано два высокопоставленных боевика ИГ, но подтверждений этому пока нет.

В ночь с 17 на 18 мая Международная коалиция и СДС провели рейд на городе Аш-Шухейл и сообщили о задержании нескольких боевиков ИГ.

#Deir_ez_zor: SDF anti-terror units with support of International coalition aircraft raided the town Al-Shheell and captured a number of ISIS suspects today evening. pic.twitter.com/4EvI9Gly6q — Rojava Network (@RojavaNetwork) May 17, 2020

Корреспонденты иранского телеканала «Аль-Алям» заявили о бегстве семерых боевиков ИГ из лагеря Аль-Хол. В Сирийской обсерватории по правам человека информацию опровергли.

Из-за падения курса сирийской лиры «Сирийский демократический совет» в Заевфратье постановил поднять зарплаты чиновникам и обслуживающему персоналу. Уровень заработной платы варьируется от 100 до 240 тысяч лир, тогда как на подконтрольных Дамаску территориях, как утверждают в СДС, уровень зарплат от 40 до 75 тысяч лир.

Зона контроля правительственных сил

Жители Кобани (Айн эль-Араб) бьют тревогу: площадь подожженных протурецкими боевиками посевов уже превысила пять тысяч акров.

#Kobanî: Fire devoured the agricultural crops in villages west of Kobanî today. It is estimated that at least five thousand acres has been completely burned during the past two days, in areas occupied by #Turkey and its affiliated terror groups.#Rojava #Twitterkurds #Syria pic.twitter.com/l9pxm7nH95 — Rojava Network (@RojavaNetwork) May 17, 2020

Северная Сирия

В лагере Аль-Харамейн на севере провинции Алеппо прошёл митинг. Местные беженцы требовали доставить гуманитарной помощи из Турции и снять коррумпированную администрацию лагеря.

В городе Ахтарин на севере провинции Алеппо пережил попытку покушения командир «Сирийской свободной полиции» Абдулла аль-Хамад — по его машине неизвестные открыли огонь.

Центральная Сирия

На трассе на трассе Дейр эз-Зор — Пальмира в 2 км от н.п. Аш-Шола в 14:15 произошёл трагический инцидент. 10-14 боевиков ИГ, надев военную форму, вышли на трассу и развернули импровизированный блокпост, став останавливать проезжающие гражданские машины — находящихся внутри грабили. Одна из машин не подчинилась требованиям боевиков и попробовала проскочить — боевики открыли по автомобилю огонь, убив всех пассажиров на месте.

قام عناصر من عصابات داعش بهجوم على طريق الشولة ديرالزور وقطع الطريق والاعتداء على السيارات المارة فحرقوا ثلاث سيارات وقتلوا عنصرين من الجيش وثلاثة عناصر مدنية بينهم فتاة تم التمثيل بجثثهم

على الفور توجهت عناصر من لواء القدس وقامت بملاحقة عناصر داعش وفتح الطريق وسحب جثامين الشهداء pic.twitter.com/Wt90chOwix — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) May 17, 2020

После этого боевики скрылись на поджидавших их пикапах и одной угнанной гражданской машине. В результате инцидента погибло трое мужчин и женщина. На место инцидента прибыли военнослужащие Сирийской Арабской Армии и «Сил национальной обороны».

Today ISIS set up fake checkpoint between Kabbajb-Shulah.

Stop two cars kidnapped 4 people then executed them.Also 3 soldiers killed. pic.twitter.com/QNt1Akfh4t — ZOKA (@200_zoka) May 17, 2020

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1 Организация запрещена на территории РФ.