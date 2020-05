События в Сирии 17 мая: операции Коалиции в Заевфратье, междоусобица в Идлибе, нападение ИГ к востоку от Пальмиры

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 18 мая в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов Олег Блохин и WarJournal.

Согласно данным российской стороны, зафиксировано 3 обстрела населенного пункта Джубас, 1 обстрел населенного пункта Каукаба, 1 обстрел населенного пункта Мардих, 1 обстрел населенного пункта Кяфр Баттых, 1 обстрел населенного пункта Маарет Мухос в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Урум эс-Сугра, 1 обстрел населенного пункта Хербет Джезрая, 1 обстрел населенного пункта Кафер Таала в провинции Алеппо, 1 обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций «Хайят Тахрир аш-Шам».

Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» в рамках «борьбы с ворами и преступниками» взяли штурмом здание в н.п. Араб Саид (Аршани ат-Тахтани) к западу от города Идлиб. Оказалось, что в здании находились боевики «Хурас ад-Дин», официального филиала запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 в Сирии, — в том числе и экс-члены ХТШ. В ХТШ утверждают, что это лишь часть операции по устранению преступных групп, которые угрожают опасности региона.

В Международной коалиции подтвердили проведение совместной с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) операции против «спящей ячейки» ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) в городке Аль-Бусейра в Заевфратье в ночь с 16 на 17 мая. Несколько членов «спящей ячейки» задержано, два террориста иракской национальности подорвали себя. В соцсетях утверждают, что в ходе рейда было задержано два высокопоставленных боевика ИГ, но подтверждений этому пока нет.

В ночь с 17 на 18 мая Международная коалиция и СДС провели рейд на городе Аш-Шухейл и сообщили о задержании нескольких боевиков ИГ.

Корреспонденты иранского телеканала «Аль-Алям» заявили о бегстве семерых боевиков ИГ из лагеря Аль-Хол. В Сирийской обсерватории по правам человека информацию опровергли.

Из-за падения курса сирийской лиры «Сирийский демократический совет» в Заевфратье постановил поднять зарплаты чиновникам и обслуживающему персоналу. Уровень заработной платы варьируется от 100 до 240 тысяч лир, тогда как на подконтрольных Дамаску территориях, как утверждают в СДС, уровень зарплат от 40 до 75 тысяч лир.

Жители Кобани (Айн эль-Араб) бьют тревогу: площадь подожженных протурецкими боевиками посевов уже превысила пять тысяч акров.

