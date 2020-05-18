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События в Сирии 17 мая: операции Коалиции в Заевфратье, междоусобица в Идлибе, нападение ИГ к востоку от Пальмиры

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События в Сирии 17 мая: операции Коалиции в Заевфратье, междоусобица в Идлибе, нападение ИГ к востоку от Пальмиры

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 18 мая в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов Олег Блохин и WarJournal.

Большой Идлиб

Соблюдение режима прекращения огня

Согласно данным российской стороны, зафиксировано 3 обстрела населенного пункта Джубас, 1 обстрел населенного пункта Каукаба, 1 обстрел населенного пункта Мардих, 1 обстрел населенного пункта Кяфр Баттых, 1 обстрел населенного пункта Маарет Мухос в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Урум эс-Сугра, 1 обстрел населенного пункта Хербет Джезрая, 1 обстрел населенного пункта Кафер Таала в провинции Алеппо, 1 обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций «Хайят Тахрир аш-Шам».

Терроризм

Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» в рамках «борьбы с ворами и преступниками» взяли штурмом здание в н.п. Араб Саид (Аршани ат-Тахтани) к западу от города Идлиб. Оказалось, что в здании находились боевики «Хурас ад-Дин», официального филиала запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 в Сирии, — в том числе и экс-члены ХТШ. В ХТШ утверждают, что это лишь часть операции по устранению преступных групп, которые угрожают опасности региона.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В Международной коалиции подтвердили проведение совместной с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) операции против «спящей ячейки» ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) в городке Аль-Бусейра в Заевфратье в ночь с 16 на 17 мая. Несколько членов «спящей ячейки» задержано, два террориста иракской национальности подорвали себя. В соцсетях утверждают, что в ходе рейда было задержано два высокопоставленных боевика ИГ, но подтверждений этому пока нет.

В ночь с 17 на 18 мая Международная коалиция и СДС провели рейд на городе Аш-Шухейл и сообщили о задержании нескольких боевиков ИГ.

Корреспонденты иранского телеканала «Аль-Алям» заявили о бегстве семерых боевиков ИГ из лагеря Аль-Хол. В Сирийской обсерватории по правам человека информацию опровергли.

Из-за падения курса сирийской лиры «Сирийский демократический совет» в Заевфратье постановил поднять зарплаты чиновникам и обслуживающему персоналу. Уровень заработной платы варьируется от 100 до 240 тысяч лир, тогда как на подконтрольных Дамаску территориях, как утверждают в СДС, уровень зарплат от 40 до 75 тысяч лир.

Зона контроля правительственных сил

Жители Кобани (Айн эль-Араб) бьют тревогу: площадь подожженных протурецкими боевиками посевов уже превысила пять тысяч акров.

Северная Сирия

В лагере Аль-Харамейн на севере провинции Алеппо прошёл митинг. Местные беженцы требовали доставить гуманитарной помощи из Турции и снять коррумпированную администрацию лагеря.

В городе Ахтарин на севере провинции Алеппо пережил попытку покушения командир «Сирийской свободной полиции» Абдулла аль-Хамад — по его машине неизвестные открыли огонь.

Центральная Сирия

На трассе на трассе Дейр эз-Зор — Пальмира в 2 км от н.п. Аш-Шола в 14:15 произошёл трагический инцидент. 10-14 боевиков ИГ, надев военную форму, вышли на трассу и развернули импровизированный блокпост, став останавливать проезжающие гражданские машины — находящихся внутри грабили. Одна из машин не подчинилась требованиям боевиков и попробовала проскочить — боевики открыли по автомобилю огонь, убив всех пассажиров на месте.

После этого боевики скрылись на поджидавших их пикапах и одной угнанной гражданской машине. В результате инцидента погибло трое мужчин и женщина. На место инцидента прибыли военнослужащие Сирийской Арабской Армии и «Сил национальной обороны».

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1 Организация запрещена на территории РФ.

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