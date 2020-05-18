Российские госкомпании предложили прописать в регионах

Москва, 18 мая. Часть головных офисов крупных компаний и федеральных министерств необходимо перенести в регионы, считают в Совете Федерации.

Как уточнили авторы письма, адресованного помощнику президента РФ Максиму Орешкину, это может поддержать экономику регионов РФ. Отмечается, что исчисление налога на прибыль нужно вернуть к прежним параметрам, а действие единого налога на вмененный доход целесообразно продлить до 2024 года.

Как пишет «Парламентская газета», потерявшая за время пандемии былые объемы экономика российских субъектов требует скорейших и продуманных решений. Как уточнил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, бизнес на местах очень заинтересован в изменении фискального законодательства, особенно в части региональных налогов.

Речь в первую очередь идет о предложении регионов продлить действие единого налога на вмененный доход до 2024 года. Как объяснил Кутепов, сегодня ЕНВД широко распространен среди малого бизнеса и микрофирм.

«Налог на самозанятых нельзя рассматривать в качестве равноценной замены ЕНВД, так как он не обеспечивает ни перечисления в Пенсионный фонд, ни начисление трудового стажа», — подчеркнул политик.

В Совете Федерации также указали на то, что налоговые доходы субъектов упали за 10 лет в полтора раза. В результате региональные администрации экономят на развитии транспорта, строительстве социальных объектов.