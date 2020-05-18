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Варнава нашла свою любовь за кулисами шоу «Танцы со звездами»

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Варнава нашла свою любовь за кулисами шоу «Танцы со звездами»Москва, 18 мая. Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава заявила, что нашла новую любовь за кулисами проекта «Танцы со звездами». При этом имя своего парня она не захотела назвать сразу. 

Отметим, что в этом шоу партнером юмористки выступает Денис Тагинцев. Не исключено, что избранником юмористки может быть он. Но артистка решила подогреть интерес к себе, да еще и выторговать у жюри лишние баллы.  

«Я бы хотела сохранить эту интригу, но если поставите мне по 10 баллов, скажу, кто это», — заявила Варнава во время голосования.

Члены жюри согласились и поставили паре самую высокую оценку (40 баллов), но она в ответ заявила, что она назовет имя только в следующем выпуске. 

Ранее среди поклонников Варнавы ходили слухи, что она крутит роман со своим коллегой по Comedy Woman — Александром Гудковым. Однако Екатерина эту версию опровергла и заявила, что отношения никогда не выходили за рамки приятельских.

Точно пока известно одно, что на карантине Варнаве очень непросто. В своем Instagram юмористка признавалась, что с трудом справляется с одиночеством в вынужденной самоизоляции. Особенно ей на хватает общения с матерью. Шоувумен посетовала, что не видела маму уже два месяца, и для нее это невыносимо.

«Во мне процветает целый сад диких скучаний», — цитируют ее «Дни.ру».

Варнава добавила, что не верит, что «карантинный ад» скоро закончится. Она убеждена, что даже после снятия ограничений, не стоит резко начать со всеми встречаться, обниматься и целоваться.

 

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