Киев, 18 мая. Эксперты политического директората МИД Украины разработали так называемую стратегию «деоккупации» Крыма. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Передо мной на столе лежит документ, который <…> подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием «Стратегия деоккупации Крыма», — сказал он в интервью агентству РБК Украина.

По словам Кулебы, после изучения стратегия будет доработана с учетом его замечаний. Кроме того, она будет обсуждаться с другими органами власти, внешними экспертами и общественностью.

Вместе с тем министр иностранных дел признался, что не знает, каким должен быть финальный формат этого документа.

«Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ФАН)? Посмотрим», — добавил политик.

О том, что Киев разрабатывает концепцию возвращения Крыма в состав Украины, Кулеба сообщал в начале мая. Тогда глава МИД говорил, что с этой целью намерен решить «несколько задач», но не уточнял их.

Киев до сих пор продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и рассматривать фантомную возможность возвращения полуострова, хотя в 2014 году субъект официально стал российским регионом по итогам референдума. Напомним, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные результаты голосования, украинская сторона отказался признавать полуостров частью России.