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Глава украинского МИД рассказал о подготовке так называемой стратегии «деоккупации Крыма»

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Глава украинского МИД рассказал о подготовке так называемой стратегии «деоккупации Крыма»Киев, 18 мая. Эксперты политического директората МИД Украины разработали так называемую стратегию «деоккупации» Крыма. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Передо мной на столе лежит документ, который <…> подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием «Стратегия деоккупации Крыма», — сказал он в интервью агентству РБК Украина.

По словам Кулебы, после изучения стратегия будет доработана с учетом его замечаний. Кроме того, она будет обсуждаться с другими органами власти, внешними экспертами и общественностью.

Вместе с тем министр иностранных дел признался, что не знает, каким должен быть финальный формат этого документа. 

«Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ФАН)? Посмотрим», — добавил политик.

О том, что Киев разрабатывает концепцию возвращения Крыма в состав Украины, Кулеба сообщал в начале мая. Тогда глава МИД говорил, что с этой целью намерен решить «несколько задач», но не уточнял их.

Киев до сих пор продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и рассматривать фантомную возможность возвращения полуострова, хотя в 2014 году субъект официально стал российским регионом по итогам референдума. Напомним, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные результаты голосования, украинская сторона отказался признавать полуостров частью России.

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Источник: РБК Украина
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