Никас Сафронов откровенно рассказал о сексе с Ветлицкой

Москва, 18 мая. Художник Никас Сафронов откровенно рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ об отношениях с певицей Натальей Ветлицкой.

В начале 90-х Сафронов состоял в непродолжительной связи с Ветлицкой. Художник признался, что звезда не была в его вкусе, но она положила на него глаз и фактически соблазнила. Он также рассказал о сексе с Ветлицкой, отметила «Культуромания».

«Я не был инициатором, хотя всегда готов искуситься, были бы искушаемые. Не был в нее влюблен, кроме того, она тогда курила много», — сказал Сафронов в передаче Леры Кудрявцевой.

Роман длился недолго — пара рассталась после нескольких встреч. Художник говорит, что тогда у него был богатый друг, которому приглянулась Ветлицкая, и он попросил его познакомить с ней. Через некоторое время мужчина пригласил Ветлицкую в ресторан, и больше, по словам художника, Сафронов с певицей не встречался.

Популярный художник также рассказал о других своих женщинах. В частности, об актрисе Татьяне Васильевой, в которую он был влюблен до беспамятства. Сафронов отважился познакомиться с артисткой на одной из вечеринок, а потом стал красиво ухаживать — дарить цветы, водить по лучшим местам Москвы.