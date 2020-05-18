Москва, 18 мая. Известному певцу Филиппу Киркорову на день рождения подарили шелковые простыни и именные сапоги. В конце апреля поп-король российской эстрады отмечал день рождения — 53 года.

Из-за коронавируса «торжества» прошли в скромном режиме. К нему домой приехала только его близкая подруга певица Ани Лорак. Киркоров пообещал после карантина «накрыть поляну» для всех друзей

Звезде на день рождения подарили много подарков. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ он уточнил, что среди презентов есть хрусталь за 150 тысяч рублей, шелковые простыни за 50 тысяч. Кроме того, Киркорову преподнесли костюм за 150 тысяч, рубашки за 50 тысяч рублей.

Особенным подарком стали именные сапоги, которые певец сразу же примерил.

Ранее Киркоров вместе с семьей сдал анализы на коронавирус. 30 апреля Киркоров отметил свое 53-летие. Певец устроил вечеринку, на которой присутствовали Ани Лорак со своей дочкой и Андрей Малахов. 5 мая Киркоров решил пройти тест на коронавирус. Вместе с Филиппом анализы сдали его сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Домой к певцу прибыли медики в полной защитной экипировке, которые взяли у домочадцев мазки из носоглотки и ротовой полости.

Киркоров первым прошел процедуру, после чего медики взяли мазки у детей артиста. После этого в кадре появляется отец Филиппа Киркорова. По словам артиста, результаты анализов станут известны уже завтра.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2.