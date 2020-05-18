День Балтийского флота 18 мая: история и традиции, интересные факты

День Балтийского флота отмечают в России 18 мая. Праздник установлен в 1996 году в память об историческом событии петровских времен. 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года возглавляемая Петром I шлюпочная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков захватила в устье реки Невы два шведских корабля — «Астрильд» и «Гедан». День, когда была одержана эта победа, принято считать днем создания Балтийского флота.

История

История Балтийского флота тесно связана со столицей Российской империи — Санкт-Петербургом. В новой столице, заложенной Петром в 1703 году, почти сразу началось строительство Адмиралтейской верфи, положившей начало кораблестроению в России. Именно на этой верфи создавались первые отечественные корабли, которые блестяще себя показали во всех морских баталиях, которые вела Россия.

Моряки-балтийцы покрыли себя неувядаемой славой во время Северной войны со Швецией (1700-1721), в ходе Крымской войны (1853-1856) и в других сражениях. Балтийский флот отражал нападения на Кронштадт, Гангут, Свеаборг и Петербург.

Балтийский флот сыграл важнейшую роль и в научных экспедициях. Интересный факт: в ходе кругосветных путешествий кораблей Балтийского флота было сделано 432 географических открытия. На картах мира увековечены имена 98 адмиралов и офицеров Балтфлота.

Балтийцами себя называли великие русские флотоводцы — адмиралы Федор Ушаков, Павел Нахимов, Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Степан Макаров, ученые-путешественники Витус Беринг, Фаддей Беллинсгаузен и многие другие знаменитые мореплаватели.

Балтийцы героически сражались на фронтах Первой мировой и, конечно, во время Великой Отечественной войны. Моряки Балтфлота участвовали в обороне Ленинграда (1941-1944), в том числе на суше (героический Петергофский десант). Балтийцы обороняли Моонзундские острова, воевали на подступах к Таллину (знаменитый Таллинский переход) и полуострову Ханко, участвовали в разгроме гитлеровцев в Прибалтике, Восточной Пруссии и Восточной Померании.

В ходе Великой Отечественной войны Балтийский флот потопил 1205 вражеских боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов, уничтожил 2418 самолетов противника. Более 82 тысяч балтийцев были отмечены наградами, 173-м морякам было присвоено звание Героя Советского Союза, четверо удостоены этого высокого отличия дважды.

Сегодняшний день

Сегодня дважды Краснознаменный Балтийский флот — это оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Балтийском море. Балтфлот обеспечивает военную безопасность России в регионе Балтийского моря. В составе флота есть надводные и подводные корабли, авиация, подразделения войск противовоздушной обороны, береговые силы, а также части материально-технического обеспечения. Все подразделения Балтфлота являются частями постоянной боевой готовности, способными в любой момент выполнить все поставленные задачи.

Штаб Балтийского флота находится в Калининграде, основные пункты базирования — Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Санкт-Петербург).

Традиции праздника

В день праздника на кораблях Балтийского флота пройдут торжественные построения, будут подняты флаги расцвечивания. Состоится чествование ветеранов-балтийцев, в храмах отслужат молебны. Многолюдные мероприятия для зрителей в этом году проводиться не будут из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Интересные факты

На Балтийском флоте впервые в России испытали телеграфную связь, которая была установлена между Петербургом и Кронштадтом.

В 1921 году моряки-балтийцы подняли восстание против советской власти, однако Кронштадтский мятеж был подавлен. В 1994 году участники кронштадтских событий были реабилитированы.

Флагман Балтфлота — эсминец «Настойчивый». На нем в разное время побывали президенты РФ Борис Ельцин и Дмитрий Медведев. В настоящее время корабль проходит плановый ремонт.

Балтфлот является главной учебной базой Военно-морского флота России.