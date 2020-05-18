Кровососущее гигантское чудовище выплыло из озера и напугало рыбака из Нидерландов

Амстердам, 18 мая. Загадочное гигантское существо, напоминающее угря, перепугало рыбака из Нидерландов. Чудовище выползло на мелководье в озере в национальном парке Блисбох.

По словам Томаса ван дер Эса (так зовут рыбака), возможно, он бы не заметил этого странного водного обитателя, если бы не стая чаек, которая подозрительно кружила над одной точкой озера. Ван дер Эс сфотографировал существо и отправил снимок специалистам, изучающим рептилий, амфибий и рыб.

Ученые пришли к выводу, что на снимке очень редкий паразит — морская минога. Таких рыб люди видят раз в 10-20 лет, пишет Daily Star. У миног сотни острых зубов, они впиваются в рыб и высасывают из них кровь, пока жертвы не умрут.

По мнению рыбака, который встретил миногу, рыба приплыла из моря и направлялось к реке, чтобы отложить там икру.

Как сообщал ранее телеканал 360, в США хозяева частного дома столкнулись не с редким морским паразитом, но тоже с достаточно необычным явлением — целой бандой медвежат, которые проникли к ним в жилище и украли пиво, чипсы и таблетки от аллергии.

Отметим, что животные стали чаще выбираться к людям на улицах многих городов мира после введения режима самоизоляции. Так, в Барселоне заметили кабанов, в каналы Венеции вернулись дельфины, в Англии в одном из городов видели диких козлов.