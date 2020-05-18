Как приют для животных стал защитой Москвы от эболы и орнитоза

Чашниковский Центр реабилитации диких животных при биологическом факультете МГУ находится на передовой в борьбе с эпидемиями. Дело в том, что центр работает на московские службы конфискатов: сюда свозят контрабандных животных (рептилий, экзотических птиц, змей) и тех, кого по каким-либо другим причинам изымают таможенники или пограничники. Корреспонденту Федерального агентства новостей показали животных и рассказали о работе центре.

Датой рождения здесь считают 3 октября 2002 года, когда благодаря поддержке Международного фонда защиты животных (IFAW) в Чашникове официально открылся первый в стране приют для конфискованных на таможне животных. Приют находится неподалеку от аэропорта «Шереметьево», поэтому большинство постояльцев привозят именно оттуда.

Экзотические животные, ввезенные в обход санитарных правил, могут являться носителями опаснейших заболеваний, поэтому их обязательно нужно изымать и помещать на карантин. Так, приматы, которых нелегально завозят в Россию в большом количестве из Африки, могут являться разносчиками такого страшного вируса, как эбола (гемморогическая лихорадка), вероятность заражения которой при контакте — 100%, а вероятность летального исхода — 97%. Занос вируса эболы в такой густонаселенный город, как Москва, может унести сотни тысяч жизней.

В составе задержанных на таможне партий до 80% попугаев оказывались заражены орнитозом. Это заболевание может передаваться человеку и протекает тяжело, а в случае легочной формы — может привести к летальному исходу.

Что касается коронавируса, то пока у ученых нет данных, что животные могут заражать людей этой инфекцией, однако известно, что люди заражать животных COVID-19 могут, и это вызывает обоснованную тревогу у эпидемиологов.

Кроме «животного конфиската», в центр попадают и местные звери. Так, медведица Маша оказалась здесь случайно — маленькой ее нашел подмосковный фермер и забрал к себе. Не имея должных знаний о содержании такого животного, мужчина кормил медведицу всем подряд, от чего у нее испортилось здоровье и выпали почти все зубы. В 2004 году хозяин Маши умер, и она попала в центр.

«Каждую зиму стараемся уложить ее в спячку — это сложно. С осени кормим ее усиленно, чтобы на зиму хватило. Делаем берлогу из лапника и соломы, уже к заморозкам она засыпает. Зимой мы не ходим к ней, не будим. Где-то к середине марта она просыпается. В этом году очень долго спала, мы боялись, что уже не проснется», — рассказала Татьяна, работница центра.

После того, как Маша попала в центр, о ней узнали местные СМИ. Газеты были полны заголовков «Спасите Машу!», в итоге медведица осталась существовать в центре за счет средств института. Иногда деньги на содержание животных выделял московский бюджет.

Центр занимается продажей кормовых объектов и их разведением. Несколько десятков лабораторных крыс должны были отправиться к концу года в МГУ для практической работы студентов, но из-за карантина крысы остались в центре.

При этом эпидемия коронавируса на работу центра не сильно повлияла, сообщили сотрудники. Уменьшилось число сезонных рабочих, но объем работы остался прежним. Тщательная санитарная обработка и специальная форма были всегда обязательными пунктами работы, поэтому новых правил в центре не появилось.

Животные из центра нередко помогают российским ученым. Пара мадагаскарских гекконов из чашниковского центра слетали в космос в 2019 году. Ученые хотели выяснить, могут ли гекконы держаться за поверхности в невесомости. Выяснилось, что могут. Несколько прямых потомков этих гекконов до сих пор живут в центре.

Многие животные попадали в центр в ужасном состоянии. Контрабандисты редко заботились о состоянии своих подопечных, когда незаконно переправляли их через границу. Птицам ломали крылья перевязками, от тесных клеток у животных портилась психика, змеям и другим рептилиям перевязывали и зашивали пасти. Всех этих животных доставляли в центр, где они, наконец, получали помощь и должный уход.

Существование приютов, подобных подмосковному, — обязательное условие для стран, вступивших в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), которая объединяет 164 государства, в том числе и Россию. Цель конвенции — ограничивать экспорт редких животных, чтобы сохранить их популяцию на родине.