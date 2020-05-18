Как Саудовская Аравия проиграла нефтяную войну. Колонка Евгения Беня

Совсем недавно многие западные СМИ откровенно злорадствовали, обещая своим читателям, что «Кремль потерпит сокрушительное поражение в нефтяной войне», которая вспыхнула в феврале 2020 года. Подобного рода прогнозов в марте и начале апреля текущего года хватало.

В начале марта Россия отказалась сократить собственную нефтедобычу на 300 тыс. баррелей в сутки, чтобы поддержать мировые цены. Когда РФ не пошла на договоренности в формате ОПЕК+ по очередному сокращению добычи нефти, выгодному производителям сланцевого энергоносителя в США, Саудовская Аравия решила временно воспользоваться этой ситуацией, резко увеличив производство нефти по низким ценам для проведения молниеносной экспансии на рынке.

Попытка быстрой экспансии

Времени у саудитов на этот ход было предельно мало, потому что их поджидали, с одной стороны, неминуемо нарастающий дефицит собственного бюджета, о котором очень быстро заявил Минфин королевства. С другой стороны, недовольство американских партнеров, пострадавших от резкого падения цен на нефть не менее, чем российские производители, против интересов которых, прежде всего, и был направлен ход саудитов.

Крупнейшая госкомпания СА Saudi Aramco заявляла, что увеличит поставки в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки, а затем нарастит добычу до 13 млн баррелей в сутки. Саудовцы также предоставляли покупателям скидки в размере шести-восьми долларов за баррель и выше. В итоге они хотели нарастить свою долю на рынке в 2020 году до 13%.

По словам источников Bloomberg, европейские компании Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA получали предложения о поставках от Saudi Aramco, которые «существенно превышали обычные объемы». Объем дополнительных поставок варьировался от 25 до 200% в зависимости от конкретной компании.

Последствием этого стало падение котировок с 60 до 20 долларов и ниже, а для российских сортов Urals и Sokol — до 10 и 12 долларов в Европе и Азии. Ситуация усугубилась коронавирусом, который на какое-то время сделал лишними около 20 млн баррелей в сутки из-за решения Саудовской Аравии увеличить добычу и залить дешевой нефтью мировые рынки.

Пожалуй, саудиты, расчеты которых, и в принципе-то, были на тоненького, проигнорировали главное — до какой степени нарастающая пандемия, приведшая к кардинальному повсеместному сокращению авиаперелетов, негативно скажется на спросе на нефть.

Танкеры с нефтью разбросаны по миру

Соглашение страны-экспортеры нефти все-таки достигли 12 апреля, оно вступило в силу 1 мая. Согласно договоренностям, страны совместно снизили добычу нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей ежесуточно, с июля по декабрь должны уменьшить ее на 7,7 млн баррелей, а с января 2021 года по апрель 2022 года — всего на 5,8 млн баррелей.

И вот сегодня в результате перегруженности нефтехранилищ по миру разбросаны свыше 100 танкеров с десятками миллионов тонн нефти, которую некуда девать, а из этих суден подавляющее большинство — саудовских.

Совокупная стоимость содержания нефти в танкерах обходится СА примерно в 1 млрд долларов в сутки. Накопленные же золотовалютные резервы королевства тают на глазах. В такой ситуации саудитам становится выгодно заплатить всякому, кто согласится забрать эту нефть и даже одновременно остановить текущую добычу минимум до конца года, то есть на минимальный срок, когда можно попытаться избавиться от той нефти, что сейчас в переизбытке скитается по миру.

Между тем бюджет саудитов верстается при цене на нефть в 70-80 долларов за баррель, тогда как у России, которую они пытались переиграть, при 40-45 долларах. В отличие от России, в Саудовской Аравии фиксированный курс национальной валюты. Поэтому местный Центробанк куда активнее РФ во время нефтяного кризиса использовал резервы для поддержки собственной валюты.

В СА уже сейчас потратили внеплановые 27 млрд долларов на поддержку экономики. Треть суммы пошла на текущие нужды, треть — на оказание поддержки банкам, и еще треть — на компенсацию оттока капитала, как оценивает экономист Bloomberg Economics Зиад Дауд. По данным саудовского Минфина, в первом квартале года дефицит бюджета страны составил девять млрд долларов. Нефтяные же доходы по сравнению с 2019 годом снизились почти на 25%, до 34 млрд долларов.

Резервы страны откатились до минимальных значений с 2011 года, до 464 млрд долларов. Еще 19 млрд долларов Саудовская Аравия заняла на международном рынке капитала, чтобы покрыть нефтяной дефицит бюджета.

Удар по социальной сфере

Нефтяной обвал на фоне международного карантина вынудил СА пойти на повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения. Власти страны сразу в три раза повысили налог на добавленную стоимость, что ударит по местным жителям. В 2018 году в стране ввели небольшой НДС в 5%, а 1 июля НДС вырастет уже до 15%. С 1 июня в Саудовской Аравии отменяются выплаты пособия в размере прожиточного минимума — так называемой надбавки за дороговизну жизни.

Не случайно Al Jazeera констатировал нынешнее саудовское стремление «переложить основную часть бремени падения нефтяного дохода прямо на плечи простых саудовцев».

В апреле 2016 года принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд пообещал, что уже в 2020 году Саудовская Аравия будет жить без нефти, ей будет все равно, каковы цены на сырье. Теперь уход саудитов от нефтяной зависимости становится абстракцией, потому что экономика страны из-за затеянной нефтяной войны на грани катастрофы. К упавшим ценам на нефть в ближайшее время неминуемо прибавится тотальное сокращение добычи этого энергоносителя, граничащее с необходимостью ее временного прекращения.

Впрочем, сейчас Эр-Рияд интенсивно скупает нефтяные компании в Евросоюзе, Великобритании и Канаде, жертвуя своим социальным сектором и программами экономической диверсификации. Он превращает доллары и облигации США из государственных резервов в доли нефтяных компаний, которые сегодня упали в цене. Во-первых, это, если и даст результаты, то только в долгосрочной перспективе при систематически растущих мировых ценах на нефть. Во-вторых, каждая такая вновь приобретенная компания в своем роде — кот в мешке, потому что при поспешной веерной скупке физически невозможно учесть всех подводных камней.

Кризис порождает новые проблемы

С мая добыча нефти в Саудовской Аравии составляла 8,5 млн баррелей в сутки (сокращение сразу на 4 млн). Позже было принято решение в июле уменьшить этот показатель до 7,5 млн, но плавного сокращения, скорее всего, не выйдет, так как страна уже охвачена кризисом. И, в принципе, для СА в сложившейся ситуации вообще становится реальной угроза остановки производства нефти.

Озабоченная всем этим, Саудовская Аравия теперь вынуждена откладывать решение задач по расширению своего геополитического влияния. Например, на фоне падения цен на нефть Эр-Рияд принял решение о частичной приостановке боевых действий на йеменской территории, но противоборствующие СА при поддержке Ирана хуситы, наоборот, усилили свои атаки на саудовских военных и их союзников в Йемене. Саудиты же продолжают держать паузу из-за своих внутриэкономических проблем.

Саудовская Аравия, пустившаяся во все тяжкие с наращиванием производства нефти и рассчитывавшая на получение от этого неких быстрых доходов, оказалась в проигрыше, граничащем с масштабным провалом. Как констатирует турецкое издание Anadolu, Россия продемонстрировала подготовленность к последствиям происходящего и в итоге выиграла.

СА рассчитывала блицкригом выйти, из ею же инициированной ситуации, победителем, но ныне просто больше не в состоянии продолжать ценовую войну. Учитывая в том числе защищенность Москвы ее резервами, Эр-Рияд попал в уязвимое положение и, по сути, капитулирует в затеянном им нефтяном противостоянии.