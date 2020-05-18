Минздрав разъяснил порядок выплат медикам, работающим с больными COVID-19

Москва, 18 мая. Все медики, работающие непосредственно с больными COVID-19, получат стимулирующую выплату от государства. Об этом говорится в письме с разъяснениями, которое 17 мая направила в региональные органы здравоохранения замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

В список тех, кому положена выплата, вошли медработники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, в том числе привлеченные к работе сотрудники транспортных организаций. Доплата не зависит от должности медработника, который непосредственно оказывал помощь пациенту с коронавирусом. При этом больницы вправе сами установить список структурных подразделений, работа в которых дает право на получение дополнительной выплаты.

Как говорится в письме, поступившем в распоряжение РБК, отсчет начисления стимулирующих выплат начинается с 12 апреля. Выплата будет единовременной, а получить ее можно в сроки выдачи зарплат. Также в Минздраве уточнили, что размер дополнительной выплаты не зависит от количества отработанных смен или часов, передает «ФедералПресс». В письме отмечается, что для получения выплаты медик должен отработать все смены в соответствии с графиком. Кроме того, к дополнительным выплатам будут применяться районные коэффициенты, например, за работу в пустынных местностях.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести дополнительные выплаты на три месяца для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Врачам положена доплата в размере 80 тысяч в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи — по 50 тысяч, а младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи — по 25 тысяч рублей, напоминает НСН.