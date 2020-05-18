Эксперты Роскачества обнаружили мышьяк в креветках

Москва, 18 мая. Эксперты Роскачества провели повторное исследование фасованных креветок и обнаружили мышьяк, а также следы антибиотиков. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В ходе нового исследования эксперты изучили продукцию семи торговых марок: «Бухта изобилия», «Каждый день», «Vici Приорити», Agama, Fine Life, Fish House и Polar premium.

«В составе продукции Polar premium и «Каждый день» был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации, а в креветках «Каждый день» эксперты выявили еще и следы антибиотика хлорамфеникола (левомицетина)», — сообщили в Роскачестве.

При этом эксперты уточнили, что, согласно исследованиям зарубежных ученых, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека. Однако все же существует допустимый уровень содержания мышьяка, который регламентируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», передает «ФедералПресс».

Что касается антибиотиков, то их используют при выращивании креветок в аквакультуре. Как сообщает телеканал «360», государственные стандарты не регламентируют содержание антибиотиков в данных случаях.

Кроме того, в Роскачестве рассказали, что в креветках торговых марок «Лента», «Мореслав», Billa и Delight было обнаружено превышение допустимых норм по количеству микроорганизмов. Эксперты отметили, что причина может крыться не в самих креветках, а в нарушении условий транспортировки и хранения, пишут «Известия».

Ранее Роскачество обнаружило сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях. Эксперты предостерегли от возможного отравления и рекомендовали варить пельмени не менее 10 минут.