Найден самый полезный продукт для здоровья сердца

Мадрид, 18 мая. Грецкие орехи являются самым полезным для здоровья сердца продуктом. Об этом рассказала доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре.

В интервью газете La Vanguardia она объяснила, что эти орехи от других отличает большое количество альфа-линоленовой кислоты.

«Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля», — сообщила Ферре.

Эксперт также отметила антиоксидантные и противовоспалительные свойства продукта.

Ранее многие ученые сообщали о ряде других полезных для организма свойств грецких орехов.

Так, исследователи из Университета Маршалла (США) пришли к выводу, что потребление всего 57 граммов этих орехов в день может подавить рост опухоли при подтвержденном раке молочной железы.

Испанские диетологи включили их в список из шести продуктов, которые способствуют «вечной молодости». А немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух назвала их одним из продуктов-«убийц» нового коронавируса.

Вместе с тем эксперты отмечают, что чрезмерное потребление орехов грозит проблемами со здоровьем.

Например, у человека, съевшего за раз один и более килограмм орехов, возможно развитие кишечной непроходимости — угрожающее жизни состояние. Кроме того, специалисты предостерегают от переедания орехов всех, кто имеет проблемы с лишним весом или пытается снизить массу телу. В таком случае они рекомендуют употреблять продукт в первой половине дня и без фанатизма.