Live: Как музеи пережили карантин

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как музеи пережили карантин».

18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев. Коронавирус и самоизоляция повлияли и на музейное дело, все музеи оказались закрытыми для посетителей. Однако работа музеев не остановилась, сотрудники работают с фондами и хранилищами, развиваются онлайн активности, проводятся научные исследования.

В рамках нашего эфира мы поговорим о выходе музеев из режима самоизоляции, обсудим потери и достижения музеев из-за вынужденного карантина, то как изменится музейное дело после пандемии коронавируса.