Малый и средней бизнес в России назвал самые пострадавшие от COVID-19 отрасли

Москва, 18 мая. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по малому и среднему бизнесу во всем мире. Россия, к сожалению, не стала исключением. Самыми пострадавшими, по мнению бизнес-сообщества, стали рестораторы.

Опрос на эту тему провели эксперты компании «Мегаплан». В нем приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента МСП.

82,9% участников исследования заявили, что COVID-19 сильнее всего сказался на ресторанной отрасли. 61,6% респондентов выделили индустрию моды и красоты, а 48,5% — производственную сферу.

При этом 81,5% респондентов убеждены, что легче всего переносить тяготы IT-индустрии, 54,2% назвали телекоммуникационную сферу, а 37,1% — медицину.

Как отмечают авторы опроса, в целом представители малого и среднего бизнеса в России настроены весьма пессимистично. Так, более 75% заявили, что в ближайшем будущем экономическая ситуация для них ухудшится, пишет РБК.

Напомним, что для поддержки в том числе предпринимателей правительство приняло несколько антикризисных пакетов мер. Третий из них стал самым дорогостоящим. Среди предложенных властями решений, в частности, списание налогов и новых зарплатных кредитов. Для ИП увеличат пособие по безработице. Самозанятым выдадут так называемый «налоговый капитал».