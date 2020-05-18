Успенская назвала дочь предательницей

Москва, 18 мая. Популярная певица Любовь Успенская оставила свою дочь Татьяну Плаксину в США без материальной поддержки. Женщины не может простить наследницу и считает, что та ее оклеветала.

Артистка не скрывает, что тяжело переживает конфликт с 30-летней дочерью. Поступок Плаксиной она назвала предательством, которого она не заслужила.

«У нас война. Она не оставила ни одной зацепки для примирения. Сейчас она живет в Америке, я дала ей свободу. Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: «Мама, не хочу тебя знать, но я успешна», — сказала 66-летняя исполнительница в программе «Однажды…» канала НТВ.

Звезда шансона отметила, что она делала все для благополучия своей дочери, а та в свою очередь обвиняла мать в домашней тирании и агрессии. По ее мнению, дочь просто завидует ее успеху.

«Дочь хотела быть лучше меня. Она признавалась, что ревновала меня к мужчинам, которые уделяли мне знаки внимания. Она не была так популярна, как я. Но я-то считала, что Таня меня переплюнет», — призналась Успенская.

Сейчас в это непростое для певицы время ее поддерживают друзья и коллеги.