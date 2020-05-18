Лена Миро раскрыла причину народной ненависти к молодой жене Петросяна

Москва, 18 мая. Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто сталкивается с нападками хейтеров, так как люди завидуют ее уровню жизни. Об этом написала популярный блогер Лена Миро.

Как отметила Миро, недавно Брухунова опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, на которых предстала перед подписчиками в платочке. На супругу Петросяна тут же обрушилась волна критики — пользователи Сети назвали Брухунову «бабкой» и заявили, что у нее нет стиля. В ответ жена юмориста посоветовала своим подписчикам заглянуть в журнал Vogue и сравнила свой стиль с образами покойной принцессы Монако Грейс Келли.

«Танечка, ты не Грейс Келли и никогда ею не будешь, несмотря на все твои платочки, сумочки, туфельки. Ты пряничком не вышла: не голливудский он у тебя, а тульский», — прокомментировала эту ситуацию Миро.

По мнению блогера, своей опрятностью и аккуратностью Брухунова производит впечатление «идеальной домработницы». Также Миро отметила, что супруга Петросяна мало отличается от своих хейтеров, однако она смогла добиться высокого уровня жизни, чем и вызывает народную ненависть.

«В Брухуновой нет ни породы, ни внутреннего стержня, ни воспитания. Она такая же девка из подворотни, как и все те, кто пишут ей сейчас гадости. И, несмотря на свои вводные, Танечка смогла обеспечить себе образ жизни, которому позавидует любая мещанка», — написала Лена Миро.

В заключении блогер призвала людей не завидовать и пожелала Петросяну долгих лет жизни.