Газманов признался, что давно мечтает о внуках

Москва, 18 мая. Певец Олег Газманов признался, что мечтает о внуках. Он считает, что его старшему 38-летнему сыну Родиону давно пора иметь детей, однако их у наследника пока нет.

В интервью программе «Ты не поверишь!» Газманов рассказал, что у него есть двое сыновей, которе живут отдельно от них с супругой и дочерью. Певец отметил, что уже полтора месяца не виделся с наследниками из-за режима самоизоляции.

«Не хочу рисковать. Моей теще уже за 80 лет. Мне самому 68 — пенсионер. Лучше выполнять инструкции. Старший сын Родион — мальчик взрослый. Внуков давно пора. Ждем, когда он определится», — сообщил исполнитель.

Бабушка Родиона в эфире программы рассказала, что внук любит детей, и она одобряет его спутницу и вокалистку его группы Василину Кроснослбодцеву, с которой ей довелось познакомится, когда молодые вместе приезжали в гости. Она также надеется, что вскоре у Газманова-младшего появятся дети.

В то же время в СМИ распространилась информация, что наследник у Родиона Газманова от возлюбленной появился еще десять месяцев назад. Однако сам он только смеется над этими слухами, пишет портал «Телепрограмма».

Напомним, что у известного певца Газманова также есть сын Филипп, которому немногим больше 20, и 16-летняя дочь Марианна. Поэтому исполнителю не стоит расстраиваться из-за отсутствия внуков.

Летом главный «есаул» страны удовлетворил любопытство поклонников и рассказал, чем на самом деле занимаются его дети.