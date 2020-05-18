Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Коронавирус

Эксперт назвала страны, которые быстрее всех оправятся от последствий пандемии

40
0 Оставить комментарий

Эксперт назвала страны, которые быстрее всех оправятся от последствий пандемии

Москва, 18 мая. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, чего ждать от курса рубля, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии коронавируса.

Она отмечает, что в России 18 мая станет своеобразной точкой выхода из карантина. Многие региональные программы в РФ начнут работу уже на этой неделе. Некоторые европейские государства тоже применяют пошаговые программы.

«Например, Австрия — здесь открылись рестораны, музеи и библиотеки. Но власти намерены оставить запрет на массовые мероприятия в действии как минимум до конца лета. Скорее всего, Германия пойдет по аналогичному пути», — говорит Бодрова.

По ее мнению, в топ-3 государств, которые быстрее остальных выйдут из кризисного состояния, входят Китай, США и Германия. Следом идут Великобритания, Япония, Австралия.

«В расчет берется не только базовое состояние экономик и их способность к быстрой мобилизации, но и пакеты стимулирований, и всесторонняя поддержка властями не только бизнеса, но и населения», — объясняет эксперт.

Как отмечает Бодрова, укрепиться в ближайший год рубль вряд ли сможет. По ее оценке, процесс восстановления экономики России, если принять за основу стерильные условия с выходом из самоизоляции с июня и без второй волны вируса, займет почти два года.

«В перспективе ближайших дней «болтанка» доллара в пределах 73-75 рублей сохранится в силе. Более широкий горизонт — до конца мая, скажем, предполагает колебания в диапазоне 72,50-76,50 рубля», — прогнозирует специалист.

Ранее директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявлял, что рубль может укрепиться в летний период. По его прогнозам, курс российской валюты будет колебаться в диапазонах 72–74 рубля за доллар до того момента, пока цены на нефть не преодолеют отметку 35–36 долларов за баррель.

Эксперт назвала страны, которые быстрее всех оправятся от последствий пандемии

Новости партнеров

Источник: Российская газета
Новости партнеров