Эксперт назвала страны, которые быстрее всех оправятся от последствий пандемии

Москва, 18 мая. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, чего ждать от курса рубля, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии коронавируса.

Она отмечает, что в России 18 мая станет своеобразной точкой выхода из карантина. Многие региональные программы в РФ начнут работу уже на этой неделе. Некоторые европейские государства тоже применяют пошаговые программы.

«Например, Австрия — здесь открылись рестораны, музеи и библиотеки. Но власти намерены оставить запрет на массовые мероприятия в действии как минимум до конца лета. Скорее всего, Германия пойдет по аналогичному пути», — говорит Бодрова.

По ее мнению, в топ-3 государств, которые быстрее остальных выйдут из кризисного состояния, входят Китай, США и Германия. Следом идут Великобритания, Япония, Австралия.

«В расчет берется не только базовое состояние экономик и их способность к быстрой мобилизации, но и пакеты стимулирований, и всесторонняя поддержка властями не только бизнеса, но и населения», — объясняет эксперт.

Как отмечает Бодрова, укрепиться в ближайший год рубль вряд ли сможет. По ее оценке, процесс восстановления экономики России, если принять за основу стерильные условия с выходом из самоизоляции с июня и без второй волны вируса, займет почти два года.

«В перспективе ближайших дней «болтанка» доллара в пределах 73-75 рублей сохранится в силе. Более широкий горизонт — до конца мая, скажем, предполагает колебания в диапазоне 72,50-76,50 рубля», — прогнозирует специалист.

Ранее директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявлял, что рубль может укрепиться в летний период. По его прогнозам, курс российской валюты будет колебаться в диапазонах 72–74 рубля за доллар до того момента, пока цены на нефть не преодолеют отметку 35–36 долларов за баррель.