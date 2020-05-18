Светличная рассказала, как быть иконой стиля

Москва, 18 мая. Актриса Светлана Светличная в свои 80 лет твердо убеждена — женщина должна носить короткие юбки и шубы в пол. Сама она строго следует этому принципу. Именно поэтому, как считает Светличная, ее называют иконой стиля.

«Я всегда покупаю шубы в пол. Потому что на женщине юбка должна быть короткой, а шуба длинной», — заявила она.

По словам Светличной, она очень любит принимать и делать подарки, в том числе, любит дарить одежду. Так, несколько лет назад у нее было четыре шубы, но она купила в Турции новую норковую шубу, и после этого легко подарила старые, чтобы их просто не съела моль.

Отдельно она рассказала о шляпах. Их у актрисы было около полусотни: и мужские и женские. Сейчас гораздо меньше — около десятка. Все остальные она раздарила.

«Кстати, шляпы идут всем, просто надо найти свою. Если что-то в готовой шляпе не так, возьмите ножницы и сварганьте под себя», — посоветовала Светличная в беседе с KP.RU.

Актриса рассказала и о том, как по ее совету преобразилась Инна Чурикова. Женщины подружились после съемок в фильме «Стряпуха» Светлана Светличная подружилась с актрисой Инной Чуриковой.

«Я придумала Инне короткую стрижку, затащила ее в парикмахерскую и объяснила мастеру, как нужно ее постричь», — поделилась воспоминаниями она.

После этого Светличная с актером Владимиром Ивашевым подарили Чуриковой красную мужскую рубаху.

«Я придумала этот образ для Чуриковой: красная рубаха и короткая стрижка. Мне нравится создавать образы, я это умею почти как Вячеслав Зайцев», — похвасталась актриса.

По ее мнению, у нее был бы больший успех, если бы она работала художником по костюму.

Светличная добавила, что несмотря на то, что иногда у нее болят колени, она продолжает носить туфли на каблуке. У нее есть пара любимых удобных туфель, которые она надевает, когда выходит на сцену. Кроме того, актриса до сих пор очень любит танцевать.