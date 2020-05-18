США хотят решить социальные проблемы на Украине с помощью видеоигр

Вашингтон, 18 мая. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки планирует заняться решением социальных проблем украинского общества путем разработок «серьезных игр».

Для этого посольство США в Киеве объявило конкурс среди организаций. Как пишет издание RT, основной целью проекта является укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества. Кроме того, Государственный департамент планирует создать лучшие условия для бизнеса. В приоритете также решение социальных проблем Украины за счет разработки «серьёзных игр».

Созданием таких игр должны заняться 50 профессиональных и начинающих разработчиков с Украины.

«Наставниками выступят специалисты с Украины и из Соединенных Штатов, в том числе представители американских компаний — производителей видеоигр», — говорится в сообщении.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов на военную помощь. Соответствующий пункт появился в законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября 2019 года.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин высказал мнение, что Киев будет возвращать США военную помощь «натурой», в виде предприятий и территорий.

Ранее глава Минобороны Канады Харджит Сингх Саджан рассказал, что западная военная помощь простаивает на военных складах. Он подчеркнул, что ездил на Украину и видел это лично.

Правительство Канады также оказывает денежную помощь Украине. Известно, что до 2025 года Киеву будет выделено 25 млн канадских долларов (19,1 миллиона американских) на проведение демократических реформ. По словам главы правительства Канады Джастина Трюдо, эти средства помогут «улучшить качество жизни» украинцев.

Как сообщала «Газета.ru», Кабмин Украины выделил 9,9 миллиона долларов на безопасность и оборону в 2020 году. По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, эти сферы являются приоритетными для властей.