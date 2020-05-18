Киевский адвокат поддержал переименование Украины в «Русь»

Киев, 18 мая. Киевский адвокат Андрей Федур поддержал идею переименования Украины в «Русь». Мнением по этому поводу юрист поделился на своей странице в Facebook.

Федур выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского, напомнив, что глава страны в начале политической карьеры обещал перемены, а также переезд органов власти в новое здание.

«Еще год назад нынешний гетман, будучи ребенком почти непорочного политического зачатия, хотел все изменить, даже место своего дворца», — цитирует украинского адвоката телеканал «360».

По словам Федура, Зеленский решил перебраться в музей Ленина, который сейчас носит название Украинский дом, однако «какая-то высшая сила» не пустила украинского лидера к советскому революционеру. Адвокат заявил, что президенту Украины необходимо разорвать этот «адский круг», передает «Царьград».

«Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь», — подытожил Федур.

Ранее пользователи Сети высмеяли неожиданные «открытия», сделанные авторами украинского учебника по географии. В книге утверждается, что французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины, а белорусы не являются славянами. Также в учебнике говорится, что санскрит близок к украинскому языку.